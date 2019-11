"Osez le Grand Nord" : la campagne de Wissembourg pour attirer des habitants

Ayant perdu 600 habitants depuis la fin des années 2000, Wissembourg, la ville la plus au nord de l'Alsace, cherche aujourd'hui à casser son image de commune lointaine et à se montrer plus attractive avec une campagne de communication qui se veut décalée.

"Osez le Grand Nord" : ce n'est pas le slogan d'une agence de voyage au pôle nord mais la campagne de Wissembourg pour attirer des habitants. En une dizaine d'années, la commune la plus au nord du Bas-Rhin a perdu 600 habitants. Elle est passée de 8.400 à la fin des années 2000 à 7.800 en 2016 et fait face comme partout à un vieillissement de la population. Mais surtout, aux yeux du maire qui a lancé cette campagne, la ville souffre d'un déficit d'image. "Quand je parle avec des amis strasbourgeois, on me dit 'Ah c'est loin !' mais on est à 50 minutes en train de Strasbourg" affirme Christian Gliech. Une liaison ferroviaire pas encore assez régulière reconnaît-il mais qui devrait s'intensifier d'ici 2024.

La commune alsacienne fait donc de la promotion depuis l'automne avec des affiches : "On peut les apercevoir jusqu'à Strasbourg car on a fait appel au réseau de la SNCF mais on vise surtout le sud de Wissembourg, disons jusqu'à Brumath", explique le maire. Il a donc fait le pari de l'humour en reprenant cette idée du Nord dans une vidéo.

La campagne de communication a commencé par un teaser avec des affiches "complètement décalées" assume le maire.

Désormais, ce sont des affiches plus classiques que l'on peut apercevoir, mettant en avant la qualité de vie de Wissembourg comme ces deux affiches visibles dans la gare de Strasbourg.

Attirer les jeunes et les couples

L'objectif est notamment de rajeunir la moyenne d'âge : 25% des Wissembourgeois ont plus de 65 ans, c'est un peu plus que la moyenne nationale qui est à 20%. Un couple d'une vingtaine d'années croisé à Wissembourg explique ainsi rester par contrainte : "Nous avons nos familles et nos emplois ici donc on reste, mais c'est trop calme. Pour faire des activités on est obligé d'aller à Haguenau" explique Cynthia.

Parmi les arguments d'attractivité que met en avant la mairie : le lycée Stanislas qui affiche l'un des meilleurs taux de réussite de l'Académie, la possibilité de suivre un cursus bilingue depuis la maternelle, un fort réseau d'associations culturelles ou encore la présence de l'hôpital et ses urgences.

Quid du logement et de l'économie

L'un des problèmes de la ville pour attirer des jeunes selon le maire se noue autour du logement : "Du fait de la rareté, des prix qui sont surfaits et qui ne permettent pas à des jeunes couples de s'installer" détaille Christian Gliech qui avance le chiffre de 7 à 8% de logements et locaux vacants mais seulement 1% sur le marché. Son objectif : rénover et construire. Un groupe alsacien a d'ailleurs acquis sept hectares de la ville pour construire à partir de l'an prochain un nouveau quartier. "C'est prendre le problème à l'envers, réplique Sandra Fischer-Junck, on doit d'abord dynamiser le bassin d'emplois et dynamiser la vie de la commune. Le centre dépérit petit à petit", affirme cette élue de l'opposition. Elle explique également que la ville a perdu en douze ans sa sous-préfecture, l'Office national des forêts et son tribunal.

On sent là les tensions dans le conseil municipal sur les réponses à apporter à cette question d'attractivité. Le maire avance encore quelques chiffres : 150 commerces et un taux de chômage à 4,5%, l'un des plus faibles du Grand-Est. Les touristes ont, quant à eux, déjà trouvé le chemin vers le nord de l'Alsace : plus de 300.000 personnes viennent visiter Wissembourg chaque année, essentiellement des Allemands attirés par ce bourg au sud de leur pays.