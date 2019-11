Manche : les ostréiculteurs peinent à trouver des saisonniers pour les fêtes de fin d'année

Les ostréiculteurs de la côte ouest de la Manche cherchent à recruter plus de 200 saisonniers pour la fin de l'année.

Coutances, France

A l'approche des fêtes de fin d'année, les ostréiculteurs ont besoin de main d'oeuvre, notamment pour l'emballage et le conditionnement des huîtres à partir de la mi-décembre.

Le secteur conchylicole cherche à embaucher 200 personnes, pour les fêtes de fin d'année, sur la côte ouest entre Bricqueville-sur-Mer et Gouville sur mer. Sans compter les besoins réguliers lors des marées.

Or avec 6.2% de taux de chômage dans le Coutançais, le recrutement des saisonniers est de plus en plus difficile, confient les professionnels.

C'est compliqué de trouver du monde car le nombre de demandeurs d'emploi descend. Et puis les métiers de la conchyliculture n'ont pas une image très favorable de par les conditions d'exercice, physiques, météorologiques. Ca a pourtant beaucoup évolué en 30 ans. Il y a possibilité de faire carrière dans ce secteur d'activité, commente Richard Jaunet, directeur du groupement d'employeurs Côte des Havres.

Ce mardi 5 novembre, Latitude Manche, Pôle Emploi, la Mission Locale de Coutances et le Comité Régional de conchyliculture ont donc organisé un job dating des métiers de la conchyliculture, à l’agence Pôle Emploi de Coutances. Huit recruteurs étaient présents - des conchyliculteurs et des agences d'intérim - et une soixantaine de demandeurs d'emploi s'y est rendue.