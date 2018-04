Reims, France

"Quand on sait qu'on va aider des gens, on se sent toujours bien." Riles, 11 ans, est fier de voir le projet de baguette suspendue être mis en place. Le conseil municipal des jeunes travaille dessus depuis 2 ans. Leur projet est simple: quand on arrive à la caisse d'une boulangerie, on peut acheter une "baguette suspendue", c'est à dire une baguette qui sera ensuite offerte aux Restos du Coeur.

Pour le moment, dix boulangeries à Reims participent à cette initiative. Les collégiens ont reçu le soutien d'Edith Lot, la présidente adjointe dans la Marne de la fédération des boulangers: "J'ai dit oui sans hésiter. On a tous à y gagner et rien à y perdre."

Les Resto du Coeur sont aussi ravi de leur côté. "C'est nouveau et on accueille tout ce qui nous permet d'améliorer le sort des personnes démunis avec plaisir." déclare François Houssin, le responsable dans la Marne des Restos du Coeur.

