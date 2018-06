Lacs, France

Cinq mois après l'arrivée d'une première machine chez Azurmed, une seconde vient d'être installée à Lacs, près de La Châtre, dans l'Indre, dans cette entreprise spécialisée dans le domaine médical et agroalimentaire. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le plan de revitalisation du site de Fenwal. Il y a deux ans, une partie de l'activité de Fenwal - l'activité poches à sang, pas celle concernant les kits de transfusion toujours en place - avait connu un plan social avec le licenciement de 240 salariés.

Je suis confiant pour le développement d'Azurmed" (Nicolas Forissier)

"La deuxième machine vient d'arriver à Azurmed, l'entreprise est en train de commencer à augmenter son niveau d'embauche définitive, ils viennent de reprendre trois personnes, on est aujourd'hui à cinq, mais on devrait être à vingt-six salariés à la fin de l'année et un peu plus de soixante l'année prochaine, donc je suis assez confiant", indique à France Bleu Berry Nicolas Forissier, le député LR de la deuxième circonscription de l'Indre.

"Parallèlement l'entreprise Fenwal, l'autre locomotive dans le médico-chirurgical de ce site est elle aussi en bonne forme, le marché américain se développe, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'usine et ils vont continuer, j'ai refait le point encore la semaine dernière avec le directeur général, donc nous avons deux locomotives qui sont bien installées et se développent".

Un bâtiment en projet pour accueillir des start-up

Prochaine étape : la construction d'un nouveau bâtiment de 5.000 à 6.000 m² pour l'entreprise Azurmed. Autre projet : celui d'un bâtiment pour les PME. La SEM, la Société d'économie mixte de la région Centre qui porte l'immobilier d'entreprise, travaille à la création d'un bâtiment-relais sur la zone industrielle pour attirer d'autres entreprises et notamment des start-up dans le domaine médico-chirurgical. A terme, le député Nicolas Forissier espère bâtir à Lacs un vrai "cluster" avec "des centaines d'emplois à la clé".