Où trouver du carburant dans la Manche ?

Pour comprendre pourquoi notre département ne subit pas autant les blocages des raffineries il faut remonter à la source. Chez nous les stations-services ne s'approvisionnent pas tant que cela depuis les raffineries normandes mais plutôt côté breton via le dépôt de Vern-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine qui lui dépend de la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Raffinerie et dépôt qui fonctionne tout à fait normalement. Voilà pourquoi dans la Manche les grandes surfaces ne ne sont pas impactés par les grèves. Par ailleurs il faut aussi savoir que comme nous sommes à proximité du Havre, et que c'est un grand port elles sont nombreuses à importer du Moyen Orient par exemple.

ⓘ Publicité

Et pourtant, il y a bien eu des difficultés pour trouver du carburant dans certaines stations-services ces derniers jours

On appelle cela "l'effet papier toilettes". Celui du confinement. Par peur d'en manquer on se précipite et on vide les stations services au fur et à mesure qu'elle sont livrées. Sur Saint-Lô et Granville des clients défilent mettre tous les jours 5 à 10 euros de carburant histoire que leur jauge soit toujours au maximum. Du coup pour éviter cela depuis ce jeudi au centre Leclerc de Querqueville on ne peut remplir que 45 litres et pour 60 euros.

Et les stations Total ?

En revanche c'est en véritable coup de pompe pour les stations Total, dans la Manche comme ailleurs elles sont victimes du succès de leur ristourne. Impossible de savoir quand elles seront d'ailleurs réapprovisionnés. Total ou l'histoire de l'offre qui a du mal à suivre la demande.

Mouvements de grèves reconduits

Une réunion d'urgence se tiendra ce jeudi soir à 21H à Matignon sur l'approvisionnement en carburants. Environ 20 % des stations-services française ont des soucis. Le mouvement de grève a été reconduit dans les raffineries Total Energies et dans une quinzaine de stations-service. Mouvement reconduit aussi dans les deux raffineries françaises du groupe Esso-ExxonMobil dont celle de Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie sachant qu'en Seine-Maritime celle de Gonfreville-l'Orcher, la plus grande de France, est toujours bloquée.

Où trouver une station-service ouverte ?

Le gouvernement a lancé il y a un mois prix- carburants.gouv.fr, une carte interactive qui recense toutes les stations-services ouvertes. Vous faites une recherche en indiquant le type de carburant , l’enseigne que vous préférez et la ville où vous habitez.