Où va l'argent du plan de relance en Occitanie ?

"France Relance" : vous avez peut-être vu fleurir cette inscription sur certains bâtiments ces derniers mois. Ils ont pu bénéficier des fonds du plan de relance lancé en septembre dernier par le gouvernement après la première vague du Covid.

40 des 110 milliards d'euros ont déjà été engagés auprès de collectivités, d'entreprises, d'associations, de particuliers aussi pour financer un projet, un changement, une modernisation. Des bonus écologiques automobiles à la 3ème ligne de métro à Toulouse en passant les aides à l'aéronautique, c'est un vaste tiroir à billets.

Dans notre région, 750.000 euros ont été débloqués pour le chantier du Dome de la Grave à Toulouse. 4.300 Haut-Garonnais ont aussi bénéficier d'un chèque de 1.300 en moyenne pour réduire l'empreinte carbone de leur logement. Le plan de relance, ce sont aussi deux millions d'euros d'aides aux agriculteurs du Tarn-et-Garonne pour investir dans la transition écologique.

Une entreprise développe une nouvelle technologie

Le groupe Parepa, spécialisé dans la cartographie des réseaux souterrains et installé à l'Isle-Jourdain (Gers), a lui touché 580.000 euros fin janvier. Une aide conséquente pour lancer une nouvelle technologique de cartographie 3D. "Nous réalisons des plans en 3D au-dessus et en dessous de la surface", explique le PDG Jacques Cettolo. L'entreprise a dû acheter un "stream-up", un outil qui scanne le sol. Elle a aussi dû investir dans des serveurs pour stocker les données récoltées, un projet à un million d'euros.

Avec ce camion, le groupe Parera peut scanner à la fois au-dessus et en-dessous du sol. - Groupe Parera

"Nous avions ce projet dans les cartons en se disant est-ce sérieux ou non de le lancer. Si ça ne marchait pas, nous risquions de nous faire mal. Donc le plan de relance nous a permis de nous propulser" détaille Jacques Cettolo.

Un cœur de village bientôt transformé

France Relance, c'est aussi 300.000 euros bientôt investis à Bourret, village de 1.000 habitants en Tarn-et-Garonne. Le centre-bourg va complétement changer de visage, puisqu'une friche industrielle de 12.000 m² va être transformée à partir de 2022. "Jusqu'en 2016, une entreprise occupait le site, explique le maire Frédéric Ius. Quand elle a été liquidée, la commune n'a pas souhaité rénover le bâtiment datant des années 1940."

À la place, des commerces, des bureaux et des logements pour seniors vont être construits pour revitaliser le centre du village. "Le plan de relance arrive à point pour notre projet, confie le maire. Vu le montant pour la démolition du bâtiment, le projet aurait été difficile à équilibrer financièrement. On aurait peut-être pu le faire, mais à plus longue échéance."