Où vont manifester les gilets jaunes nord francs-comtois ce week end ?

Franche-Comté, France

C'est le 11e week end de mobilisation des gilets jaunes. Il n'y a pas de gros rassemblements prévus dans le nord Franche-Comté. En tous cas, pas de manifestation d'ampleur comme celle de samedi dernier à Belfort. Les gilets jaunes nord francs-comtois vont se déplacer dans d'autres grandes villes ce samedi 26 janvier 2019. Deux grands rassemblements sont prévus; à Saint-Louis en Alsace, et à Besançon, dans le Doubs.

Manifestation franco-allemande

Un certains nombre de gilets jaunes du Territoire de Belfort va se rassembler à Saint-Louis, en Alsace, à l'appel de la coalition alsacienne. Des gilets jaunes allemands ont prévu de rejoindre le cortège. Le lieu précis de rassemblement est pour le moment gardé secret. Cette manifestation "transfrontalière" a pour vocation de montrer que "le mouvement devient européen" explique Steven, 24 ans, qui habite à Offemont, et qui sera de la partie.

Grand rassemblement à Besançon

Une autre partie des gilets jaunes nord francs-comtois se rend à Besançon, à l'appel cette fois de l'union interrégionale. Un rassemblement est prévu à 14h, sur la place de la révolution. L'idée, pour ceux qui font le déplacement, c'est de se rassembler tous en un même lieu, pour être les plus visibles possible. C'est ce qu'explique Peter, qui habite à Audincourt, et qui va manifester à Besançon pour la première fois depuis le début du mouvement. Il explique le fonctionnement de l'union interrégionale.

Peter, gilet jaune d'Audincourt explique pourquoi il manifeste à Besançon Copier

Une marche à Belfort, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer

Une marche est organisée comme chaque samedi dans la rue de Belfort, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à Saint-Louis ou à Besançon. Le point de rendez-vous est le même que d'habitude, au niveau des fontaines situées dans le Faubourg de France. Le rendez-vous est fixé à 14h.