Ouateco : une entreprise qui recycle pour créer des isolants à Saint Geours de Maremne

Ouateco collecte et recycle des matériaux pour créer des isolants. L'entreprise travaille en circuit court en travaillant dans un rayon de 250 à 300 kilomètres autour du siège de l'entreprise : Saint Geours de Maremne.

L'entreprise Ouateco est installée à Saint Geours de Maremne depuis plus de dix ans. L'économie circulaire caractérise cette société. Au départ, elle collectait le papier pour faire de la ouate de cellulose. Depuis plusieurs mois, Ouateco recycle divers types de textile pour créer le matériel isolant.

Créer de l'emploi, c'est une des missions de l'entreprise. En emploi direct et en fonction de la saison, Ouateco a employé jusqu'à 20 personnes. Dans les prochaines années, ce sont 20 autres personnes qui seront embauchées. L'emploi s'est également ouvert en indirect. Des points de collectes ont pu être créés grâce à des associations partenaires, ce qui a permis de faire travailler cinquante landais.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ouateco et les Galeries Lafayette organisent une grande collecte de textile

C'est une alliance qui va permettre d'être plus vertueux. Si vous avez du textile qui ne vous sert plus dans votre placard, vous pourrez les déposer dans six galeries landaises. La matière sera ensuite envoyée à Ouateco pour être transformée en isolant. L'isolation qui sera donnée gracieusement au village Emmaüs de Pau/Lescar.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.