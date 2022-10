Oubliées du bouclier tarifaire, les associations de distribution alimentaire subissent la hausse des prix

Dans les 2 200 mètres carrés d'entrepôt de la banque alimentaire à Vandœuvre-lès-Nancy, on ne peut pas les louper. Les 10 chambres froides font beaucoup de bruit pour stocker les produits frais et surgelés. Une consommation d'électricité importante et surtout indispensable, mais qui coûte de plus en plus cher. "La facture a augmenté de 40% cette année, et ce n'est pas terminé", confie Geneviève Pupil, vice-présidente en Meurthe-et-Moselle. Ainsi, la fédération nationale a demandé à bénéficier elle aussi du bouclier tarifaire du gouvernement.

Subir la hausse

Difficile de faire autrement, le matériel étant indispensable pour poursuivre les distributions auprès des 13 500 bénéficiaires chaque année. "C'est un gros problème parce que, bien que nous soyons une banque, nous ne sommes pas riches", tente de sourire Geneviève Pupil. Et pas question de délaisser le frais au profit d'aliments plus faciles à conserver. "C'est gênant parce que si on veut un véritable équilibre alimentaire, il faut des fruits et légumes, des produits frais, pour que les gens restent dans la meilleure santé possible."

Une situation qui préoccupe, tant le nombre de bénéficiaires risque d'augmenter à cause de l'inflation. On le ressent déjà dit-on sur place et les estimations parlent de 10% de bénéficiaires supplémentaires cet hiver. Un constat similaire aux Restos du Cœur, qui font tourner 350 frigos et congélateurs dans le département. "Nous essayons de lancer un plan de sobriété, mais ça ne suffira pas à faire face à l'augmentation des prix d'achats", regrette le président en Meurthe-et-Moselle Robert Larose.