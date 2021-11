Oubliés du Ségur de la santé : 600 travailleurs sociaux manifestent à Metz

Une chenille, des tambours et de la musique pour se tenir chaud, slogans et pancartes à la main pour montrer leur détermination : environ 600 salariés et directeurs de structures médico-sociales étaient rassemblés ce mardi matin sur le parvis de la Préfecture de la Moselle. Educateurs spécialisés, assistants sociaux, assistants de vie, employés administratifs ou logistiques, rangés derrière un même slogan : "Revalorisation pour tous". Ils s'estiment oubliés par le Ségur de la santé. Car eux ne bénéficieront pas d'augmentation de salaire, au contraires des personnels soignants. Le problème est que dans le secteur médico-social, les uns travaillent avec les autres, et cette inégalité de traitement est très mal vécue.

Non-reconnaissance du travail

"D'un point de vue éthique et moral, c'est inacceptable" pointe Abdelali Fahim, directeur général du CMSEA (comité mosellan de sauvegarde des enfants et des adultes), "et d'un point de vue légal c'est vraiment limite puisqu'on aura des personnes salariées d'un même employeur, avec les même fonctions, mais pas le même salaire." Johane, éducatrice à Saint-Avold au FAS Les Sereins, constate "une scission entre les personnels." Emmanuel, éducateur spécialisé à la résidence Les Peupliers à Scy-Chazelle y voit une profonde injustice : "C'est une non reconnaissance du travail qu'on fournit depuis dès années. Nous ne sommes pas soignants mais nous assumons une grosse charge de travail médical."

Des salariés du FAS Les Serein à Saint-Avold ce mardi matin devant la Préfecture de la Moselle à Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Manque d'attractivité

Cette mise à l'écart des revalorisations accordées par le gouvernement après la crise sanitaire ne contribue pas non plus à rendre les métiers du secteur plus attractifs. "En Moselle, près de 150 postes ne sont pas pourvus" poursuit Abdelali Fahim. C'est donc aussi la prise en charge des personnes les plus vulnérables de notre société qui également en jeu selon les manifestants.