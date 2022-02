Ouessant : l'hydrolienne de Sabella bientôt de retour dans le Fromveur

Vitrine de l'entreprise quimpéroise Sabella, l'hydrolienne d'Ouessant (Finistère) est prête à retourner à l'eau. La connectique de la turbine a été changée et le préfet a donné son autorisation lundi. Reste à trouver un bateau, ce qui n'est pas une mince affaire.

Elle n'a pas tourné depuis septembre 2020. La turbine D10, démonstrateur industriel de Sabella, pourrait bien reprendre du service prochainement dans le puissant courant du Fromveur, au sud de l'île d'Ouessant. Après une série de dysfonctionnements, la PME quimpéroise a remplacé tout le système de connectique. Prête depuis juillet dernier sur le polder du port de Brest, l'hydrolienne vient seulement de recevoir le feu vert du préfet du Finistère, lundi 21 février.

Mais l'immersion de cette machine de 80 tonnes n'est pas pour demain car il faut encore trouver un bateau, explique Fanch Le Bris, le directeur général de Sabella : "C'est très compliqué parce que le prix du baril de brut a explosé et les bateaux sont occupés sur les puits de pétrole et sur la construction d'éoliennes offshore en Europe du Nord. C'est la bagarre pour trouver un bateau. On est en veille avec des brokers, il y a des opportunités donc il faut être prêt. L'idéal ce serait le mois d'avril". L'opération, qui nécessite une dizaine de jours de mer, devrait coûter au moins un million d'euros.

Le câble d'Ouessant sera remplacé

Autre chantier offshore, le remplacement du câble qui relie depuis 2015 le site d'immersion de la turbine, à 55 mètres de fond, au port d'Arlan. "Vu qu'on veut exploiter le site pendant encore un certain temps, on veut être tranquille", précise le directeur de Sabella. Qui annonce avoir trouvé un bateau pour réaliser ces travaux à la fin mars. Un investissement de 450.000 euros qui permettra de sécuriser la liaison avec les futures hydroliennes prévues dans le cadre du projet Phares. Cette ferme pilote de deux nouvelles machines de 15 mètres de diamètre et 500 kW est espérée d'ici 2024.

Un câble sous-marin relie hydrolienne au port d'Arlan, au sud-est de l'île d'Ouessant. © Radio France - Nicolas Olivier

Le leader français de l'hydrolien va construire deux turbines pour une autre ferme pilote dans le golfe du Morbihan. Elle vient aussi de décrocher la concession d'une zone pour un projet de 12 MW au Pays de Galles. Grâce à son nouveau site d'assemblage et de test de 1.500 m² sur le polder de Brest, la PME peut déjà produire 6 turbines par an. Sabella compte aujourd'hui 25 salariés, et prévoit de doubler ses effectifs d'ici trois ans.