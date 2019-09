Oui care pose la première pierre de son futur siège à deux pas de la gare du Mans

Le Mans, France

De nouveaux locaux pour une entreprise en pleine expansion. Le groupe Oui care, leader français du service à domicile (garde d'enfants, accompagnement de personnes âgées, entretien du domicile...) va implanter son nouveau siège social à deux pas de la gare du Mans. A la place d'un ancien parking en friche, 7.500 mètres carrés de bureaux devraient voir le jour d'ici octobre 2020.

Des ambitions à l'international

La première pierre a été posé mercredi. Tout un symbole pour cette entreprise en plein développement. Le groupe vise le milliard d'euros de volume d'affaires d'ici cinq à sept ans et la place de leader mondial dans son secteur. Et pour ce faire, il va falloir recruter, mais problème l'entreprise manque de place. "On commence à se marcher dessus", témoigne une salariée en évoquant la vétusté de certains bâtiments. "Le parking de l'entreprise c'est un peu comme le jeu Tétris, on est obligés d'imbriquer nos voitures pour se garer", s'en amuse une autre.

Attirer au Mans de nouveaux salariés

Il faut dire qu'il y a dix ans, l'entreprise comptait une dizaine de salariés, aujourd'hui ils sont près de 450. Le groupe Oui care a grandi et ne compte pas s'arrêter la. Depuis quelques années, l'entreprise à des ambitions à l'international et son PDG, Guillaume Richard, veut attirer de nouveaux cadres. "C'est pour cette raison que le nouveau siège se trouve à proximité de la gare. Ça nous permettra d'attirer des talents qui habitent à Paris, Rennes, Angers ou Nantes... Demain en une heure de train maximum, ils pourront se rendre sur leur lieu de travail", explique-t-il. D'autant que le futur bâtiment de six étages se veut attractif, des terrains de sports, une crèche, des terrasses et un potager partagé seront installés.

Le futur siège de Oui care en images

L'immeuble de six étages accueillera 600 bureaux - Oui care