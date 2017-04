Oui, un serveur roumain coûte six fois moins cher qu'un Français

C'est un thème qui revient régulièrement dans la campagne présidentielle: le coût du travail. En moyenne, dans l'Union européenne, un salarié coûte 25 euros pour une heure, près de 30 dans la zone euro. Plus de 35 euros en France. Et 42 au Danemark.

En moyenne, en 2016, dans l'Union européenne, un salarié coûtait 25 euros pour une heure, quasiment 30 dans la zone euro. Eurostat a comparé le coût du travail dans les différents pays d'Europe. La France est dans le peloton de tête, pas de doute. Elle fait partie du Top 10 des pays qui dépassent les 30 euros de l'heure, nous apprend Eurostat, qui n'a pas pris en compte cependant le secteur de l'agriculture ni l'administration publique.

Eurostat a comparé le coût du travail dans l'U.E. - Eurostat

Dans ce Top 10, on trouve l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Suède, la Belgique et l'Autriche y figurent également. C'est le Danemark qui bat tous les records, avec 42 euros. En France, un salarié coûte 35 euros 60 de l'heure, en moyenne. Un tiers de cette somme part en charges sociales, un record européen, à un cheveu de la Suède. L'Allemagne est à 22%. Depuis la dernière élection présidentielle, en 2012, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Le coût de la main-d’œuvre est resté quasiment stable dans ce Top 10. Il a progressé d'un euro en France. De trois en Allemagne, où les salaires stagnaient depuis un moment, pour atteindre 33 euros en 2016. L'Espagne est à 21 euros, l'Italie à 28.

De grandes différences entre l'est et l'ouest de l'Europe

Les tarifs observés à l'ouest n'ont rien à voir avec les anciens pays du bloc de l'Est. Un Roumain, qui était à deux euros en 2004, coûte aujourd'hui 5,50 euros de l'heure. Le coût horaire moyen est de 4,40 euros en Bulgarie, sept en Lituanie ou en Lettonie, huit en Pologne et en Hongrie, dix chez les Tchèques et chez leurs voisins slovaques.

On mesure ici l'importance du débat, à Bruxelles et à Strasbourg, sur les travailleurs détachés, qui inquiètent et les patrons français et les partenaires sociaux. Ces salariés sont détachés par leur employeur, le temps d'un contrat, dans un autre état de l'UE, avec un salaire et des droits qui ne sont pas forcément à la hauteur de ceux du pays d'accueil. Dans la construction, par exemple, un Hongrois coûte six euros de l'heure. Un Polonais, sept. Un Danois ou un Suédois, 40. Dans les services, l'hôtellerie, le commerce, les assurances, un Belge coûte 40 euros. Un Grec ou un Portugais,14 euros. Un Français, 36.

