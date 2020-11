Ousmane Dembélé met aux enchères quatre de ses maillots du Barça pour aider des associations

Les maillots ont été portés en match par Ousmane Dembélé. Le champion du monde français de football, originaire d'Evreux qui joue à Barcelone, a fait don de quatre de ses maillots de club dédicacés. Ils vont être vendus aux enchères dans les prochains jours à Paris et sur Internet, et le bénéfice de la vente sera reversé à quatre associations de l'Eure : les restos du cœur, le Secours Populaire, Accueil Service et la Banque Alimentaire.

Quatre maillots portés et dédicacés par Ousmane Dembélé © Radio France - Charlotte Coutard

Ces maillots ont été remis ce vendredi aux associations à la préfecture de l'Eure, en présence de Mathieu Bodmer, l'ancien footballeur international né également à Evreux . Ousmane Dembélé n'a pas pu venir en personne, c'est son meilleur ami et manager Moustapha Diatta qui a apporté les maillots.

Pour l'instant la date de la vente aux enchères n'est pas connue, on vous tiendra évidemment informés sur France Bleu Normandie.

37 sportifs engagés

Ousmane Dembélé fait partie du collectif "Unis pour Evreux", créé pendant le premier confinement par Mathieu Bodmer. Il regroupe 37 sportifs Eurois qui ont déjà organisé plusieurs actions pour récolter des fonds pour les plus démunis.

La Banque Alimentaire organise jusqu'à dimanche sa grande collecte de nourriture dans les supermarchés. Mais l'argent de la vente aux enchères servira surtout à renouveler le matériel de l'association.

Les deux collectes de printemps et d'hiver de la banque alimentaire de l'Eure permettent de collecter 20% des denrées alimentaires distribuées ensuite aux plus démunis. La Banque alimentaire distribue, via d'autres associations, plus de 700 tonnes de nourriture chaque année, à plus de 4500 Eurois.