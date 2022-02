Ouverture d'un magasin Fnac à Plouzané, près de Brest

À seulement 8 kilomètres à vol de mouette de la rue Jean Jaurès à Brest, un nouveau magasin Fnac ouvre ce jeudi 24 février à Plouzané, dans la galerie commerciale Carrefour. Au début, beaucoup d'habitants ont pensé à une blague. "Une grosse majorité des Plouzanéens n'y ont pas cru dans un premier temps" reconnaît le directeur du magasin Gérard Miltzine. Mais depuis que c'est officiel, "ils sont très enthousiastes, il y a une attente très forte."

Des clients emballés

Occupée à vider son caddie sur le parking, Brigitte trouve que "c'est une très bonne chose. Quand on peut éviter d'aller au centre-ville de Brest, où ce n'est pas évident pour se garer..." Antoine, un étudiant, avoue qu'il compte bien en profiter "pour acheter mes petits objets électroniques ou mes livres. C'est toujours un plus", dit-il.

Pour le franchisé, déjà PDG des hypermarchés Carrefour de Plouzané et Saint-Renan, cette ouverture répond à une demande. "Il y avait un manque en terme de produits culturels, hifi et vidéo sur le secteur, estime Bernard Guillerm. C'est toute la commune qui va en bénéficier et les environs puisqu'on ira sans doute chercher des clients jusqu'au Conquet et une partie de Brest."

Un million de références

Pour le groupe Fnac-Darty, ce nouveau magasin de proximité (le 66e en France, sur 240 au total) permet de "proposer un maillage territoire au plus proche de nos adhérents et de nos clients." Avec ses 650m², il est plus petit que ceux des grandes villes. 30.000 produits sont disponibles, dont 20.000 livres. Mais les clients auront accès au catalogue Fnac et son million de références. "Si on commande un produit indisponible, on peut être livré en magasin dès le lendemain" assure Marc Vanderhaegen, le directeur développement franchise de Fnac. "En fait ce petit magasin est une porte ouverte sur l'intégralité de l'univers Fnac", complète Gérard Miltzine.

En plus du directeur, 12 personnes ont été recrutées en contrat à durée indéterminée.

Infos pratiques : Fnac Plouzané, centre commercial Carrefour, rue des Myosotis 29280 Plouzané. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.