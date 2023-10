Ouverture d'une épicerie sociale pour les étudiants à Avignon

Alors que le coût de la rentrée augmente de plus de 9% sur un an à Avignon selon l'indicateur d'Inter'asso, la fédération étudiante ouvre ce lundi une épicerie sociale et solidaire. Installé au 104 rue Carreterie, près de l'université, le lieu propose aux bénéficiaires des produits à prix cassés : des légumes, fruits, pâtes, produits d'hygiène... Ce sont principalement des dons de la Banque Alimentaire. Il faut impérativement d'inscrire pour avoir accès à cette épicerie dans l'intramuros.

En lien avec la mairie d'Avignon, le Crous et l'université, Inter'asso boucle là un dossier vieux de plusieurs années. "Il y des des étudiants qui ne mangent pas ou une fois par jour parce qu'ils n'ont pas de moyen. Ce lieu d'Agoraé a vocation à permettre aux jeunes de se nourrir normalement. Concrètement, l'étudiant aura un forfait en fonction de son reste à vivre", détaille Paola Cappeleman le présidente d'Inter'asso à Avignon. Lors de l'inauguration officielle mercredi, les différents partenaires devraient signer une convention afin de pérenniser financièrement l'épicerie pour trois ans.