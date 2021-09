Ouverture de la 75ème édition de la Foire de Châlons-en-Champagne

La 75ème édition de la Foire de Châlons-en-Champagne a ouvert ses portes au public ce vendredi 3 septembre. Inaugurée officiellement par le ministre de l'agriculture Julien Denormandie, cette édition 2021 de la deuxième foire agricole de France doit faire oublier le"mauvais souvenir de 2020", une édition annulée dans la douleur. "Cela doit nous servir de leçon c'est important, il faut rendre les choses simples et fluides je crois que le pass sanitaire c'est 2 secondes pour 2 heures de plaisir", souligne le président de la Foire Bruno Forget.

Des exposants en moins

Le pass sanitaire obligatoire pour les visiteurs et les exposants. Cette année, près de 750 exposants sont présents au Capitole de Châlons-en-Champagne. C'est un peu moins que les années précédentes. "On en a perdu et on en a récupéré d'autres, mais vous voyez c'est rageant que des professionnels qui viennent faire des affaires se privent de venir à la Foire parce qu'ils ne sont pas vaccinés", estime Bruno Forget.

Cette 75ème édition sera comme tous les ans le rendez-vous des personnalités politiques, mais on ne sait toujours pas si Emmanuel Macron -invité par les organisateurs- viendra d'ici le 13 septembre . Acteurs économiques, syndicaux, aussi. Et puis des nouveautés : "journées spéciales dédiées aux séniors sont prévues et un village de la méthanisation est installé sur le site du Capitole".