Campagne d'hiver des Restos du Cœur : "Une hausse de 32% des bénéficiaires" en Ille-et-Vilaine

Le lancement de la campagne d'hiver 2021 des Restos du Cœur ce mardi se fait avec moins de bénévoles et plus de bénéficiaires pour l'association en Ille-et-Vilaine. Les familles sont également davantage dans le besoin.

Ce mardi 23 novembre marque le lancement de la campagne d'hiver des Restos du cœur partout en France. À cette occasion, Marie-Christine Langlois, responsable des manifestations et de l'événementielle pour l'association, était l'invitée du 6/9 de France Bleu Armorique.

Comment s'est déroulée la campagne précédente ? Vous aviez combien de bénéficiaires l'année dernière en Ille-et-Vilaine ?

Nous avions sur la campagne d'hiver 4.996 bénéficiaires. Et là, depuis le début des inscriptions il y a une quinzaine de jours, nous sommes déjà sur 6.208 personnes, ce qui fait une hausse de 32%.

Vous voyez la précarité augmente dans le département ?

Oui, absolument. On a plus de jeunes de moins de 25 ans et plus de familles, puisqu'on est déjà à 829 familles de plus que l'année précédente.

Il y a eu un effet Covid ?

Oui, les travailleurs précaires sont plus présents. On a eu aussi beaucoup d'étudiants et plus de familles monoparentales qui sont venus rejoindre les Restos du cœur en Ille-et-Vilaine.

Vous avez 17 centres en Ille-et-Vilaine. Est-ce que la précarité est différente selon qu'on soit en ville ou en campagne ?

Non, elle est identique, à la différence qu'en ville les gens vont venir plus facilement dans les centres des Restos du cœur, alors qu'en milieu rural, il y a le "qu'en dira-t-on ?".

Est-ce qu'il y a un sentiment d'isolement qui grandit ? Isolement tant physique que numérique ?

Absolument. Le problème, c'est qu'avec la fracture numérique et la dématérialisation, ça devient compliqué pour les personnes d'avoir accès à l'informatique et d'avoir un ordinateur à la maison. C'est pour ça que nous, en plus, aux Restos du cœur, ce n'est pas que l'aide alimentaire, c'est aussi l'aide à la personne, le soutien à la recherche d'emploi et l'accès au droit à la justice, l'accès à la santé, des microcrédits, mais aussi à l'informatique.

Est-ce qu'en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, comme ça se fait dans d'autres régions, vous avez signé une convention avec l'ARS pour faciliter notamment des vaccinations contre le coronavirus ?

Oui, tout à fait. L'ARS est venu dans les centres pour aider les personnes à prendre des rendez-vous. Ils sont aussi venus dans les centres pour sensibiliser à la vaccination.

Est-ce que vous aussi en Ille-et-Vilaine, comme beaucoup d'associations, vous peinez à trouver des bras pour vous aider ?

Oui, on a perdu pas mal de bénévoles. Plus d'une centaine avec la crise du Covid. Aujourd'hui, sur le département, nous sommes à 1103 bénévoles. On a besoin de bénévoles, surtout qui sont prêts à prendre des postes à responsabilité tels que responsable de centre. Toute la partie au service communication ou partenariat. Il est vrai qu'on manque de personnes qui voudraient s'investir.