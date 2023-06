Ouverture de la Cité des vins de Beaune : Olivier Le Roy, directeur des Cités des vins

La Cité des vins et des climats de Bourgogne de Beaune est inaugurée ce vendredi 16 juin 2023 après 18 mois de travaux. Elle ouvrira au grand public ce samedi 17 juin. Elle fait partie d'un réseau de trois cités avec Chablis dans l'Yonne et Mâcon en Saône-et-Loire. L'idée : promouvoir le terroir viticole bourguignon avec des expositions, des ateliers et des dégustations. Pour en parler, Olivier Le Roy, directeur d'exploitation du réseau des cités des climats et des vins, invité de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne - Cela va ressembler à quoi la visite de cette cité ? Qu'est ce qu'on va apprendre ?

Olivier Le Roy - Écoutez, c'est à la fois un apprentissage et à la fois une expérience, quelque chose que nos visiteurs vont ressentir avec de l'émotion, quelque chose qui est narratif, qui veut vraiment emmener les gens avec nous, découvrir, écouter les vignerons, raconter leur métier. Et puis, effectivement, peut être se poser quelques questions qu'on ne s'est jamais posées. Quelle est l'origine de ces grands vins? Qu'est ce qui fait leur mystère, leur réputation aujourd'hui dans le monde entier? Eh bien, beaucoup de questions se trouvent dans le sol. Cette notion de parcelles que l'on appelle climats, pour partie inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est l'une des richesses extraordinaires que nous mettons à la disposition de tous nos visiteurs.

Combien de visiteurs attendez-vous ?

Nous espérons plus de 200 000 visiteurs par an en année pleine sur le site de Beaune lui-même. C'est vraiment le plus grand des sites dans un lieu extrêmement touristique.

Le prix du billet d'entrée à Beaune, c'est combien ?

Alors à Beaune, le plein tarif, c'est 14 €, avec une dégustation incluse dans le parcours. Et puis sur les deux autres sites, c'est 9 euros. Voilà, là aussi avec une dégustation, ce sont des prix très modestes compte tenu de l'investissement qui a été fait et du fait que la dégustation est incluse.

Compte tenu de l'investissement, c'est vrai parce qu'on va le rappeler, le coût du projet, c'est 22 millions pour les trois cités. En revanche, c'est quand même un prix d'entrée qui est assez élevé. Si on vient en famille, il y aura peut être des aides de choses comme ça?

Olivier Le Roy - des prix réduits de 50 % pour les enfants. Il y a des tarifs pour les groupes. Et puis il y a un pass trois cité pour inciter un maximum de personnes à aller sur les trois sites. Et c'est au prix modeste de 20 euros.