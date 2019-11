Ouverture de la FNAC à Châteauroux : "on va apporter à l'ensemble du centre-ville un flux supplémentaire"

Châteauroux, France

La FNAC à Châteauroux, la mairie en rêve depuis des années, les tractation ont été longues, et aboutissent ce vendredi matin à un magasin de 650 mètres carré rue de la Poste. Quinze salariés vont accueillir la clientèle dans cette enseigne espérée comme une locomotive par le centre-ville. La date d'ouverture n'a pas été choisie par hasard : nous sommes à deux semaines du black friday et à cinq semaines de noël.

Thibault Coquand nous présente cette FNAC castelroussinne Copier

Les concurrents "ont tout intérêt à bénéficier de notre arrivée"

Thibault Coquand, le directeur en charge des franchises Fnac et Darty pour le groupe Sedadi, propriétaire de ce magasin castelroussin, estime que l'arrivée de cette enseigne ne portera pas préjudice aux concurrents, que ce soit France Loisirs, ou bien Arcanes et Arcanix. Au contrait selon lui elles vont bénéficier du flux de clients et de curieux généré par le magasin qui vend des livres mais aussi des produits technologiques ou encore quelques jeux et jouets.