Ouverture de Nancy Thermal : "une nouvelle corde à l'arc de la métropole", pour le président Mathieu Klein

L' aboutissement de Nancy Thermal n'a pas été une longue cure tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. L'histoire du thermalisme dans la ville lorraine commence il y a un siècle, avant d'être interrompue pendant la Première Guerre mondiale. Le projet n'est relancé qu'en 2014, et les travaux sont lancés en 2018. "Il a fallu l'intuition d'André Rossinot [ancien maire de Nancy], le courage et l'audace de renouer avec cette histoire", reconnaît Mathieu Klein, actuel président de la métropole.

Grâce à l'action devant le tribunal administratif du collectif du Bien commun, les termes du contrat porté par l'exploitant Valvital ont été renégociés et le Grand Nancy est devenu actionnaire majoritaire du site, à 85%. Ce qui a permis d'aligner les tarifs d'entrée des bassins de sport et de loisirs de Nancy Thermal sur ceux des autres piscines de la métropole, fixés à 4 euros 75 pour les résidents. "C'est important, cela favorise aussi l'accès de tout et de tous à ce nouvel équipement d'exception".

270 emplois directs

Cet équipement permet à Nancy de devenir la première métropole thermale. De ce point de vue là, c'est une offre unique en France et qui va forcément intéresser beaucoup de nos concitoyens, ils vont sans doute, à cette occasion découvrir ou redécouvrir Nancy. C'est une nouvelle corde à l'arc de [la ville]," se réjouit Mathieu Klein*.*

Le complexe aquasportif nancéien va générer 270 emplois directs, et près d'un millier d'emplois indirects.