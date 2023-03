Ouverture de Primark à Saint-Étienne : "nous avons un business modèle pour vendre des T-shirt à 2€"

Après des années d'attente, le magasin est fin prêt à ouvrir et le nouveau directeur commente d'un laconique "on attend du monde". (Image d'illustration)

Politique d'entreprise oblige, le nouveau directeur du Primark de Centre-Deux à Saint-Étienne ne donne aucun chiffre dans La Nouvelle Éco jeudi 2 mars. Aucun objectif de fréquentation, aucun objectif de chiffre d'affaire, pas même le nombre de personnes attendues pour l'ouverture vendredi 3 mars. Cependant, Quentin Longeville est "très impatient" d'accueillir les clients.

FBSEL : On l'a vu lors des précédentes ouvertures d'autres enseignes en France, un Primark qui ouvre c'est tout un événement. Des clients qui font la queue sur des centaines de mètres, avec des petits drapeaux bleus à la main, de la grosse musique, ce sera la même chose demain devant Centre-Deux à Saint-Etienne?

Q.L. : On l'espère. On voit les ouvertures Primark comme une grande fête pour remercier nos clients mais aussi nos employés qui ont travaillé dur depuis dix jours pour monter ce beau magasin. Donc oui, ce sera le jour de fête pour remercier tous ces gens là.

Un premier bilan d'ici un an et demi

FBSEL : Est ce que vous avez un objectif pour cette première année qui commence, en termes de chiffre d'affaires, de fréquentation?

Q.L. : Vous le savez, Primark ne communique aucun chiffre. Mais notre premier objectif, c'est déjà qu'en magasin, ce soit fluide. Et puis après, ce sera surtout au niveau de l'affluence du centre commercial, on sait que le centre commercial Centre-Deux se redynamise. On verra après un an, un an et demi l'effet de l'ouverture de Primark.

Une manifestation contre la fast-fashion

FBSEL : Pour l'ouverture de Primark, demain, il y aura aussi une manifestation d'associations écologistes qui dénoncent le modèle de "fast fashion" de Primark, où on achète toujours plus de vêtements qui ne durent pas, qui sont produits à l'autre bout du monde dans des conditions de travail difficiles. Je cite leur communiqué, ils tacle un "désastre écologique, humain et économique". Vous comprenez ces critiques?

Q.L. : Il faut accepter et écouter ce que les Verts sont à dire. Primark a une politique RH ambitieuse. Depuis quinze ans, on propose de la mode et des produits basiques à tout le monde, au meilleur prix, mais aussi des produits de qualité. Il faut se dire que si nos clients reviennent dans nos magasins acheter nos vêtements, c'est qu'ils ne sont pas jetables. Primark est une entreprise qui communique très peu, donc des fois on ne répond pas à ces accusations. En tout cas, nous, on a une politique RH qui a trois piliers forts : prolonger la durée de vie de nos vêtements, on travaille très dur là dessus, réduire les émissions de gaz à effet de serre avec un programme d'achat ambitieux, et améliorer la vie des personnes, que ça soit dans nos magasins et dans les pays producteurs.

FBSEL : Donc pour vous, c'est possible de vendre des T-shirt à 2 € en ayant de manière éthique?

Q.L. : Exactement. Nous avons un business model pour vendre des T-shirt à 2 €. Certains de nos concurrents vendront, et je vais faire un raccourci, les mêmes T-shirt beaucoup plus cher et ça choquera moins les gens parce que le prix était plus élevé. Mais il n'y a pas de service marketing à Primark, pas de publicité. Ça, ça se ressent aussi dans le prix de nos produits.