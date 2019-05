Ouverture de S-Hub à Yutz : point de départ du télétravail pour les frontaliers ?

Yutz, France

Plutôt que de s'engouffrer dans les bouchons pour le Luxembourg, restez travailler en Moselle, c’est le credo du maire de Thionville et président de l’agglomération Pierre Cuny. En inaugurant le S-Hub (comme Solution Hub) le long de l’A31 à Yutz, il espère développer le télétravail et ainsi apporter une réponse de plus aux galères de transports des frontaliers. Ils sont 100.000 à aller chaque jour au Luxembourg.

Pas plus de 29 jours de télétravail par an

Une solution certes, mais avec une restriction de taille : chaque frontalier est limité à 29 jours par an de télétravail, sinon cela a une incidence sur les impôts et l'assurance-sociale. Et c'est pourquoi, Pierre Cuny veut sonner la révolte : "Je veux pousser un coup de gueule ! On parle d’écologie et le télétravail en est une réponse, parmi d’autres. Et donc nous devrions pouvoir régler facilement ce problème. Les Belges viennent d’obtenir 48 jours de télétravail par an. Donc j’appelle l’ensemble des élus, au plus niveau, à assouplir cette restriction afin que l’on puisse pratiquer le télétravail un jour par semaine".

A partir de 17,30 euros la journée

S-Hub propose 70 places, à partir de 17,30 euros la journée. Pour réserver, il faut se rendre sur le site de S-Hub. Les services sont, promet-on, à la hauteur de ceux des entreprises luxembourgeoises : conciergerie, entretien de voiture et même massages et séances de yoga.