Ouverture de stations repoussée pour la plupart des domaines pyrénéens

Ax-les-Thermes, France

La plupart des stations vont devoir retarder leur ouverture. La neige n'est pas tombée en assez grande quantité et les températures sont encore trop douces. C'est notamment le cas à Luchon Superbagnères, à Peyragudes en Haute-Garonne. On est dans le même cas au Mourtis et Bourg d’Oueil. Idem dans les Hautes-Pyrénées, à Cauterets et au Grand Tourmalet (La Mongie et Barèges) et à St Lary. En Ariège, Ax 3 Domaines repousse également à une date non communiquée.

Un peu partout, l'ouverture devrait toutefois se faire dans le courant du mois de décembre.

😀❄ La neige est arrivée sur #Ax3Domaines 😍☃



Ce 1er saut du froid ne suffira malheureusement pas pour ouvrir nos pistes dès le 1/12.

Au dessus de 1900m, la neige est bien présente et les canons ont déjà bien fonctionné.

On vous tiendra au jus pour une ouverture prochaine ! pic.twitter.com/iAf0W2WP72 — Ax 3 Domaines (@ax3domaines) November 27, 2018

Neige présente en hauteur mais ...

À Ax 3 Domaines justement, la neige est bien présente, notamment au delà de 1900m : "C'est blanc, et c'est déjà une bonne nouvelle, se réjouit Cyril Bardin le responsable communication. C'est vrai qu'on aime mieux ouvrir début décembre, c'est quelques revenus supplémentaires pour l'entreprise et l'économie locale. Et ça permet de commencer par des semaines de rodage. Mais on ne s'inquiète pas, si le 20 décembre on n'a pas de neige là on se fera du souci."

Heureusement, la station a pu faire tourner les canons à neige, notamment en hauteur, ce qui permet d'avoir une couche de base sur laquelle la neige fraîche accrochera mieux.

Ax 3 Domaines devrait ouvrir dans le courant du mois de décembre © Radio France - Maxime Fayolle

Derniers préparatifs chez les commerçants

Les commerçants, eux, scrutent la météo tous les jours : "Comme tous les ans, c'est un peu le stress, confie Emmanuel qui tient un restaurant sur le domaine. On a pris sur la trésorerie de la saison passée pour faire les travaux. On va demander aux fournisseurs de décaler un peu les paiements." On comprend qu'il ne faudra pas que la saison tarde à commencer comme c'était le cas il y a deux ans. "On avait ouvert mi-janvier. Là, on perd 25% du chiffre d'affaires" se souvient Emmanuel.

L'autre bonne nouvelle à Ax 3 Domaines, c'est que le taux de réservation est bon. "On a même battu notre taux de pré-vente en ligne. Cela montre que les gens s'y prennent très en avance" détaille Cyril Bardin.

Le point noir concerne le nouveau télésiège du domaine, très attendu. Il devrait arriver fin-janvier et permettre de transporter jusqu'à 1.200 personnes par heure contre 600 à 800 pour les remontées actuelles, qui seront démontées une fois le nouveau télésiège mis en service.