Ouverture de Steel à Saint-Etienne : "Il faut renforcer la fidélité avec nos clients", estime Françoise Favier

Françoise Favier, membre de l'association de commerçants "Montbrison Mes Boutik'" et elle-même commerçante depuis plus de 40 ans, était notre invitée ce matin. Face à l'ouverture du centre commercial Steel près de Saint-Etienne, elle appelle les commerçants à consolider leur clientèle actuelle.

Montbrison, France

Face au centre commercial Steel, qui doit ouvrir dans trois mois près de Saint-Etienne, Françoise Favier n'est pour l'instant pas très inquiète. Ce n'est pas une première pour la commerçante de Montbrison, également membre de l'association des commerçants. "J'ai déjà connu ça avec l'ouverture d'Auchan il y a quelques années", explique-t-elle. "C'est sûr qu'à partir du moment où un aussi gros centre s'installe, les déplacements de clientèle sont inévitables, rien qu'avec l'effet de curiosité pendant la période d'ouverture."

Françoise Favier a l'expérience du commerce en centre-ville, et a déjà prévu de contre-attaquer. "Il faut impérativement que tous les commerçants de Montbrison renforcent leur clientèle actuelle. On doit encore plus obtenir leur fidélité", insiste la commerçante. "Cela passe donc par des fichiers clients systématiques pour pouvoir les relancer en permanence avec des actions spéciales, et une communication renforcée, notamment via les réseaux sociaux."

Alors que Josselin Durant, directeur de Steel, affirme que le nouveau centre commercial sera complémentaire des petits commerces, Françoise Favier nuance son propos. "Bien sûr que cela peut être complémentaire, mais ce n'est pas le fond du problème", insiste-t-elle. "Il faut qu'il y ait un vrai équilibre entre les grands centres périphériques et les petits commerçants du centre-ville. Si cet équilibre n'est pas respecté, ça peut faire très mal. Je pense que le centre-ville de Saint-Etienne en souffrira plus que nous."