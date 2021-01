Ouverture des commerces le dimanche : à quoi s'attendre en Moselle pour le mois de janvier ?

La Préfecture de la Moselle a donné son feu vert, ce vendredi, à l'ouverture des commerces de Metz les dimanches du mois de janvier. Une autorisation valable pour les dimanches 10, 17 et selon le droit local le 24, parce-que c'est le premier dimanche des soldes.

La Préfecture de la Moselle a donné, ce vendredi, son feu vert pour l'ouverture des commerces de Metz les dimanches du mois de janvier. Une autorisation valable pour les dimanches 10 et 17 janvier, et selon le droit local le 24 janvier, parce-que c'est le premier dimanche des soldes.

Qu'implique cette autorisation de la Préfecture ?

L'autorisation de la Préfecture pour les commerces d'ouvrir le dimanche s'applique à la Ville de Metz. Elle permet aux maires du département d'autoriser, à leur tour, les commerces de leur commune à ouvrir le dimanche.

Une conséquence de la crise sanitaire

Cette décision est motivée par la nécessité de compenser le couvre-feu. Ouvrir le dimanche permet également aux clients de différer leurs courses, et faire baisser les jauges dans les magasins, surtout le samedi, jour de forte affluence.

Cependant, rien n'est encore décidé quant à l'ouverture des commerces le dimanche 31 janvier. La Préfecture de la Moselle autorisera ou non l'ouverture des magasins ce jour-là si la situation sanitaire le permet.

Une décision tardive ?

L'Union départementale Force Ouvrière déplore que cette décision préfectorale soit communiquée aussi tardivement, le vendredi 8 décembre pour le dimanche 10 janvier. Dans un communiqué, FO dénonce une décision faite "sans aucune concertation avec les organisations syndicales et les salariés."

Un avis également partagé par Michel Liebgott, maire de Fameck et Président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Selon lui, deux jours sont insuffisants pour permettre aux commerçants et aux salariés de s'organiser convenablement. L'édile a donc décidé de ne pas permettre l'ouverture des magasins de sa commune le 10 janvier, en revanche, ils seront autorisés à ouvrir les 17 et 24 janvier.