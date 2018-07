Bas-Rhin, France

C'est un coup dur pour la ville de Strasbourg et le conseil départemental du Bas-Rhin. La cour administrative d'appel de Nancy annule leurs délibérations respectives interdisant aux commerces à prédominance alimentaire, de plus de 1.000 m2 pour Strasbourg, et de plus de 400m2 pour le reste du Bas-Rhin, d'ouvrir les dimanches et les jours fériés.

Les syndicats craignent une multiplication des ouvertures dominicales

Les délibérations prises à Strasbourg et dans le Bas-Rhin avaient le mérite de clarifier la réglementations, en donnant une définition des magasins alimentaires autorisés ou non à ouvrir le dimanche, là où les textes étaient auparavant particulièrement flous. Mais le choix d'un critère de surface était contesté par les exploitants de plusieurs commerces, dont le supermarché Match du quartier de la Robertsau, à Strasbourg, ou encore des magasins Carrefour Contact à Entzheim (Bas-Rhin).

Les exploitants obtiennent donc gain de cause. La CGT craint de voir les commerces alimentaires s'engouffrer dans ce flou juridique et multiplier les ouvertures dominicales. La cour administrative d'appel doit notifier ses arrêts dans la journée du vendredi 20 juillet.