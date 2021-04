Ouverture des terrasses d'ici le 15 mai, "on y croit", affirme ce restaurateur breton

Le patron de la branche restauration à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) détaillait ce mercredi matin les trois phases de réouverture des bars et restaurants. Les terrasses devraient être accessibles dans une première phase du 15 au 28 mai.

Les terrasses des bars et restaurants devraient être accessibles dans une première phase du 15 au 28 mai "si l'on s'en tient au calendrier", explique Hubert Jan, restaurateur dans le Finistère et patron de la branche restauration à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. De fin-mai à la mi-juin, la restauration en terrasse et la jauge à 50% à l'intérieur des salles devraient suivre. Et puis, une jauge à 100% d'ici le 12 juin.

"On pense véritablement qu'avec l'accélération de la vaccination et les effets du confinement, on devrait suivre ce calendrier", détaille Hubert Jan. "Le président doit détailler ces trois phases d'application d'ici fin avril", rajoute-t-il alors qu'Emmanuel Macron préside jeudi une réunion sur la réouverture des lieux fermés par la pandémie.

Une expérimentation sanitaire

Une expérimentation doit d'ailleurs être mise en place avec un épidémiologiste caennais, le docteur Martin Blachier, afin d'ouvrir un restaurant par région, pour pouvoir démontrer que "les contaminations ne se font pas dans nos établissements. Aucune étude ne le démontre, sauf celle du professeur Fontanel", explique le restaurateur. 14 restaurants devraient ouvrir (un dans chaque région et un à la Réunion). Le restaurant ouvert en Bretagne sera en Ille-et-Vilaine.