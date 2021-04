Ouverture des terrasses le 15 mai ? "On y croît, on attaque le grand ménage", espère une patronne belfortaine

Les patrons de bars et restaurants devraient être bientôt fixés. Pourront-ils commencer à rouvrir leurs établissements dans un mois, au moins en terrasse ? Emmanuel Macron va présider ce jeudi 15 avril, à 18h00 à l’Elysée, une réunion sur les protocoles de réouvertures dans les lieux fermés au public. Il avait évoqué lors de sa dernière allocution la date du 15 mai pour rouvrir certains lieux de culture, ou bien les terrasses des restaurants. Soit dans un mois tout pile. Alors certains patrons se préparent déjà.

Réveiller la bête endormie

C'est le cas de Sophie Jobard, la patronne du bar "Les Marronniers", située place d'Armes, face à la mairie. Son établissement est déjà plein à craquer... rempli de cartons. "J'ai _commandé une nouvelle terrasse_, donc je suis en train de tout assembler. Il faut visser les différents éléments ensemble", explique-t-elle. "Et puis surtout là on va attaquer le grand ménage : laver les vitres, passer la serpillière, nettoyer sous le comptoir, etc...".

Bref, c'est le grand ménage de printemps pour ce bar, ouvert à Belfort depuis 1909. Il faut donc réveiller la bête endormie. Et pour la patronne, c'est un peu pareil... "J'avoue que je suis _un peu rouillée après ces mois sans travailler_, donc c'est important de revenir dans l'établissement, de refaire des gestes qu'on n'a plus l'habitude d'effectuer", raconte Sophie Jobard, qui s'est donc mise au sport, pour se préparer physiquement à retourner derrière le bar, debout toute la journée. "Mais bon, je pense que les premiers jours de réouverture vont être difficiles, on devrait bien dormir" rigole la patronne. "On y croit, je suis optimiste".

"Le 15 mai ? Cela me semble très incertain..."

Attention tout de même aux excès de confiance. Le 15 mai "fait partie des hypothèses", a encore rappelé ce mercredi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais tout dépend de la dynamique de l'épidémie. "On espère tous, on a tous hâte de retrouver nos établissements et de se consacrer à notre travail. Moi-même je veux encore y croire à cette date du 15 mai", espère Sébastien Goudey, le président de l'Union syndicale des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et entrepreneurs de spectacles. Il appelle malgré tout ses adhérents à la patience : "J'ai du mal à comprendre qu'on reporte des élections mais que dans le même temps, on nous laisse la possibilité de rouvrir au 15 mai, cela me semble très incertain...".

Dans tous les cas, la réouverture se ferait de manière très progressive. Les professionnels de l'hôtellerie restauration travaillent avec le ministère de l'Economie à une réouverture en trois étapes, qui concernerait d'abord les restaurants d'hôtels, puis seulement les terrasses, avec une jauge limitée.