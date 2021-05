Ouverture des terrasses le 19 mai : ce restaurant de Lisle, en Dordogne, est déjà complet

Dès le 19 mai, les restaurants et bars pourront rouvrir leurs terrasses. Depuis cette annonce, les Périgourdins se ruent sur leur téléphone pour réserver une table.

"Ça n'arrête pas ! " se réjouit Patrick Marty, le propriétaire du restaurant "Le Moulin du pont" à l'Isle, en Dordogne. Depuis l'annonce faite par le chef de l'État de la réouverture des terrasses des bars et restaurants dès le 19 mai prochain, de nombreux Périgourdins se jettent sur leurs téléphones pour réserver une table au plus vite. En quelques minutes, de nombreux client ont appelé ce restaurant de l'Isle "ce sont des habitués du coin qui nous appellent de suite, on a aussi beaucoup beaucoup de Britannique" analyse Patrick en parcourant son carnet de réservation dont les pages sont restées blanches depuis la fin du mois d'octobre dernier.

Pas plus de 45 clients en même temps

Habituellement, il peut recevoir jusqu'à 90 personnes dans son établissement mais avec les jauges qui seront imposée, à savoir, pas plus de 6 personnes par tables et une application stricte des gestes barrières, il ne pourra se permettre de recevoir que 45 clients simultanément.

Le carnet de reservation de ce restaurant de l'Isle est plein pour le 19 mai. Copier