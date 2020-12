Ouverture dominicale : la solution pour les commerces creusois ?

Un dimanche comme un autre à la Souterraine, ou presque : une poignée de magasins est ouverte ce dimanche matin. Rue Hyacinthe Montaudon, la bijouterie a levé son rideau, ainsi que la boutique de prêt-à-porter de Françoise Gautier. « Sur Limoges les magasins sont ouverts, et normalement on ne doit pas dépasser les 20 kilomètres. Donc je me suis dit je vais répondre à une demande. »

Mais comme un dimanche, les clients continuent de ne pas se bousculer dans les magasins. « La rue c'est un désert, » constate Françoise Gautier. Dans les rues de Guéret, peu de vitrines sont également ouvertes. Les vendeuses de Marionnaud ont fait l'effort d'ouvrir leur enseigne. « Avec la crise sanitaire, explique Margaux, on était obligé d'ouvrir le dimanche. »

L'arrêté préfectoral est exceptionnel mais en fait l'ouverture dominicale est une pratique plutôt courante avant les fêtes de fin d'année. Cette année, les commerçants peuvent en profiter pour préparer les fêtes et rattraper une année catastrophique.

Les magasins creusois sont autorisés à rouvrir les 13 et 20 décembre prochains. Ils espèrent limiter la casse, avant de faire les comptes de l'année.