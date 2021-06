Ouverture du glacier de Val d'Isère : il aura fallu attendre le 12 juin pour skier !

Des amateurs de glisse se sont fait plaisir ce samedi dès 7h du matin avec l'ouverture du glacier de Val d'Isère (glacier du Pisaillas). Après une saison sans remontées mécaniques à cause du covid, ils ont pu chausser les skis et faire quelques descentes. Avant d'aller sur les pistes soyons bien clairs, le ski d'été est une niche pour les stations qui ont accès à un glacier. A Val d'Isère par exemple, "cette activité représente moins d'1% de notre chiffre d'affaire" selon Olivier Simonin le directeur général des remontées mécaniques, "si on ouvre c'est seulement pour le plaisir". Et du plaisir on en voit sur tous les visages lors de cette journée d'ouverture. Si la très grande majorité des skieurs sont membres de ski clubs et sont venus s’entraîner, d'autres ont fait le déplacement pour enfin chausser les skis en cette année si particulière.

Reportage sur le glacier avec des skieurs ravis d'enfin sortir les skis Copier

6 pistes et deux remontées mécaniques

Le glacier de Val d'Isère est accessible via le col de l'Iseran, de nouveau ouvert à la circulation. Jusqu'au 11 juillet les skieurs peuvent profiter d'un mini domaine de six pistes avec un télésiège et un téléski ouverts tous les jours de 7h à 12h. Les années précédentes 500 à 600 skieurs s'y rendaient quotidiennement selon la station.

Des remontées mécaniques en marche !

Le soleil, la neige et la glisse ne font pas oublier le covid. Val d'Isère fait partie des communes savoyardes où le port masque n'est plus obligatoire, mais en raison des mesures sanitaires les skieurs doivent le porter lorsqu'ils font la queue au télésiège.

Un télésiège en marche ! © Radio France - Anne Chovet

Météo idéale pour cette première journée de ski d'été à Val d'Isère © Radio France - Anne Chovet

Pour ceux qui veulent varier les plaisirs, le glacier de Tignes ouvre samedi prochain, le 19 juin.