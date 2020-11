Ouverture du magasin coopératif « T’as Meilleur Temps » à Besançon

Après deux ans et demi de gestation, le magasin coopératif « T’as Meilleur Temps » ouvre ses portes ce jeudi 12 novembre à Besançon. Un magasin pas comme les autres où les consommateurs sont aussi les employés et les propriétaires.

L’événement est très attendu par les coopérateurs, près de 400 bisontins et grand bisontins qui ont investi chacun 100 euros pour posséder une part du magasin. « T’as Meilleur Temps » ouvre ce jeudi au 31 boulevard Kennedy à Besançon, et fonctionne sur le principe d’une coopérative, à but non lucratif. Tous les coopérateurs participent aux décisions et au fonctionnement. Chacun doit donner chaque mois 3 heures de son temps pour tenir la caisse, réceptionner les commandes, mettre en rayon et assurer toutes les tâches nécessaires. En échange les coopérateurs, souvent des personnes à la recherche d’une alternative à la grande distribution, ont la possibilité de faire leurs courses, et d’accéder aux produits choisis en commun, à des prix attractifs et en respectant une charte éthique.

Bien du chemin a été parcouru depuis la première réunion publique en mars 2018, à l’initiative de quelques personnes convaincues du bien-fondé du projet. Dans les locaux de près de 400 m2, au 31 Boulevard Kennedy, tout est prêt pour accueillir les premiers clients, la majeure partie des travaux d’aménagement ont été réalisés bénévolement par les membres de « T’as Meilleur Temps ». « On y trouvera de tout », explique Christiane Carry, membre de l’équipe communication. « L’objectif est que chacun puisse faire l’ensemble de ses courses dans ce magasin et ne pas devoir courir ailleurs parce qu’on n’a pas trouvé ici ».

Un magasin à but non lucratif

Du pain aux produits pour bébé, en passant par la viande, le fromage, les fruits et légumes, l’épicerie sèche, mais aussi les produits non-alimentaires, les rayons se sont remplis petit à petit ces dernières semaines. Les fournisseurs sont choisis en fonction d’une charte de qualité : respect du produit, respect du producteur et respect de l’environnement, en privilégiant autant que possible les circuits courts et les fournisseurs locaux. Certains produits sont bios, d’autres non, afin que chacun y trouve son compte.

Les rayons du magasins commencent à se remplir dans l'attente de l'ouverture. © Radio France - Christophe Mey

La différence avec la grande distribution ou les chaînes de produits bio, c’est qu’il n’y a aucun objectif de profit et que les charges salariales sont réduites, puisque chacun fournit des heures de travail bénévolement. Un seul salarié permanent a été recruté, un « transfuge » d’ailleurs de la grande distribution. Un fonctionnement adapté aux contraintes sanitaires actuelles a été mis en place en attendant la fin du confinement, et le magasin devrait rapidement prendre son rythme de croisière, c’est en tout cas ce qu’espèrent les coopérateurs qui précisent que l’adhésion reste ouverte à tous sur le site de « T’as Meilleur Temps ».