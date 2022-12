Ouverture du Marché de Noël de Reims : "La tension est palpable", confie le président des Vitrines de Reims

"Tout est prêt, la tension est palpable !" L'inauguration officielle du Marché de Noël de Reims est prévue ce vendredi 2 décembre, mais les portes des 150 chalets ouvrent ce jeudi matin. Jusqu'au 30 décembre, "plus de neuf pays sont représentés, beaucoup de régions françaises et évidemment de nombreux produits locaux, comme le Vin des Rois, les escargots, la Biscuiterie de Reims, les biscuits Fossier", s'enthousiasme le président des Vitrines de Reims, l'association de commerçants du centre-ville de Reims qui organise le Marché de Noël.

La grande nouveauté de cette année, c'est l'emplacement du Marché de Noël. Il se tient sur les Hautes Promenades. Pour le moment, impossible de savoir si cela attirera davantage de monde que sur le parvis de la Cathédrale, estime Vincent Mansencal, mais une chose est sure, il tenait à ce que "ce village de Noël soit vraiment sur tous les sites représentatifs du cœur de ville, le Boulingrin, place Simone Veil, place du Forum, la place d'Erlon", où se trouve la Grande roue. Il souligne également que les Hautes Promenades permettent un accès facilité aux personnes à mobilité réduite.

300 000 euros de dépenses de sécurité

L'un des enjeux de ce Marché de Noël est la sécurité, d'autant plus depuis l'attentat sur le marché de Strasbourg, en 2018, ce qui représente un important budget. "La sécurité, c'est plus de 300 000 euros, explique Vincent Mansencal. Nous avons acheté plus de 2 km de barrières pour entourer l'ensemble du périmètre. Une partie du boulevard Foch est fermé."

A la sécurité s'ajoute un autre enjeu, en cette fin d'année, la sobriété énergétique. Au même titre que les terrasses, les chalets ne peuvent pas être chauffés. "C'est la responsabilité de chacun, je ne mettrai pas un policier derrière chaque exposant", insiste Vincent Mansencal. Il ajoute que l'éclairage sera réduit.

Les lumières seront éteintes dès 21 heures la semaine, et 22 heures le week-end. Le président des Vitrines de Reims précise qu'il y aura "des contrôles internes aux Vitrines de Reims pour que les exposants n'utilisent pas à mauvais escient l'électricité".