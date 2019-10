Ouverture en juillet 2022 du tout nouveau complexe thermal Alès-Les Fumades

Le groupe Arenadour et le SIVU Alès-Les Fumades (syndicat intercommunal à vocation unique) viennent de signer ce jeudi une concession de service public de 30 ans en vue de refonder totalement "l'antique" station thermale des Fumades. 24 M€ d'investissements pour une ouverture à l'été 2022.

24 millions d'€ d'investissements pour la station thermale d'Allègre-les-Fumades, la seule du Gard, tout près d'Alès. La concession de service public (30 ans) vient d'être signée ce jeudi entre le SIVU d'Alès-Les Fumades (syndicat intercommunal à vocation unique) et Arenadour. Premiers coups de pioche au printemps 2020 pour une livraison complète en juillet 2022.

Un groupe solide pour un projet coconstruit

Arenadour, ce sont 30 M€ de chiffre d'affaires et 26.000 curistes sur ses 6 sites à Dax dans les Landes. Il travaille en partenariat étroit avec le SIVU Alès-Les Fumades et des partenaires locaux pour un projet de réhabilitation-reconstruction (Hôtel, un centre de balnéothérapie, un espace paysager) de la station thermale gardoise.

Un doublement des capacités d'accueil à terme

L'"antique" station thermale des Fumades, ce sont 2.400 curistes dans les domaines des voies respiratoires, de la dermatologie et plus récemment la rhumatologie. Une patientèle plutôt locale, avec ce redimensionnement, on vise, à terme, les 5.800 curistes venus de toute la France. En découlerait une centaine d'emploi. Premiers coups de pioche au printemps 2020 pour une livraison complète en juillet 2022.

Esquisse du complexe thermal les Fumades. - Agence Coste Architectures