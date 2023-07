Loire-Atlantique et Vendée : ouverture exceptionnelle des commerces ce dimanche après les émeutes urbaines

De nombreux commerces vandalisés et pillés comme ici la boutique Footlocker le vendredi 30 juin au centre commercial du Ruban Bleu à Saint-Nazaire

"Soutien aux professionnels de Loire-Atlantique victimes des émeutes urbaines". L'intitulé du communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique en dit long. Suite aux demandes de dérogations émanant des commerces et des organisations professionnelles, le préfet a donc autorisé l'ouverture exceptionnelle de l'ensemble des commerces du département ce dimanche 9 juillet. L'arrêté qui donne le feu vert à cette dérogation a été publié ce vendredi et est consultable sur l e site de la préfecture . Le préfet de Vendée a pris un arrêté similaire.

Dérogation en accord avec les organisations syndicales

Cette dérogation au repos dominical fait suite aussi aux annonces du gouvernement relatives à l'accompagnement des commerçants affectés par les violences urbaines et les pillages. Elle est en accord avec les représentants des organisations syndicales, des organisations professionnelles de la Chambre de commerce et de l'industrie ainsi que de la Chambre du métier et de l'artisanat.

Bien entendu, chacun est libre d'ouvrir son commerce ce dimanche ou non. Le préfet de Loire-Atlantique rappelle seulement qu'il y a des modalités autour du repos hebdomadaire obligatoire, qu'il faut des contreparties et des garanties pour les salariés qui travaillent le dimanche. Les conditions sont définies dans le Code du travail.

"Délai trop court pour trouver du personnel, 90% reste fermés"

"C'est une excellente initiative mais les délais sont bien trop courts" dénonce Teddy Robert, président de l'association de commerçants Plein Centre à Nantes. Entre les annonces du gouvernement mercredi et l'arrêté préfectoral ce vendredi, "c'est quasi impossible pour nous de trouver du personnel au pied levé et volontaire pour travailler dès ce dimanche" d'autant que les vacances viennent de commencer, "y compris pour nos salariés". L'association qui regroupe plus de 400 adhérents a d'ailleurs fait son petit sondage : "90% des enseignes à l'heure où nous parlons ne pourront pas ouvrir ce dimanche faute de bras". Un conseil : renseignez-vous avant de venir faire vos courses d'autant que c'est la même situation dans les centres commerciaux.

"Ce qui aurait été parfait pour nous, c'est l'ouverture exceptionnelle un dimanche de septembre en pleine Coupe du monde de Rugby. On aurait eu le temps de voir venir et des clients à la pelle" regrette encore Teddy Robert.

Une consolation : la date de fin des soldes a bien été repoussée d'une semaine, passant du 25 juillet au 1ᵉʳ août, suite aux annonces gouvernementales.