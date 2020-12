Ouverture le dimanche dans les commerces de l'Hérault, qui décide ?

Toutes les communes doivent décider avant le 31 décembre des jours d'ouverture exceptionnelle de leurs commerces pour l'année prochaine. Les élus de la ville de Montpellier viennent de voter une dérogation pour neuf dimanches. Jusqu'à présent sept jours d'ouverture dominicale étaient autorisés à Montpellier. Vingt conseillers municipaux ont voté contre cette extension notamment les communistes et les écologistes Est ce que cela veut dire qu'ils sont contre tout soutien aux petits commerces de proximité en cette période de Covid ?

Non répond Manu Raynaud 2ème adjoint au maire et président du groupe Choisir l'écologie à Montpellier. "Au contraire, nous voulons les défendre mais ce n'est pas la bonne méthode. _Pour les petits commerces la réponse n'est pas de travailler le dimanche , il faut les soutenir_."

Le travail le dimanche est un débat du 20ème siècle

Manu Raynaud explique pourquoi il a voté contre l'ouverture des magasins le dimanche Copier

Le préfet à la manœuvre

Concernant cette fin d'année, c'est le préfet qui a pris la main en autorisant l'ouverture de tous les commerces pour cinq dimanches consécutifs jusqu'au 27 décembre. Les maires n'ont pas leur mot à dire.

Cette dérogation au repos dominical sur le département de l’Hérault entrée en vigueur dès dimanche 29 novembre concerne les commerces de détail alimentaire, commerces de détail non alimentaires et services tels que les coiffeurs et salons d’esthétique.

Chaque maire peut accorder 12 jours par an

Pour l'année 2021, chaque commune peut aller jusqu’à douze dimanches travaillés, c'est le cas à Béziers, Sète ou Lunel. En général, les dérogations coïncident avec les périodes de soldes, l'été et les fêtes de fin d'année. A Montpellier ce sera donc neuf jours seulement mais c'est déjà trop pour Manu Raynaud et ses collègues. Pour soutenir les petits commerces, les verts préfèrent une initiative comme le site jesoutiensmescommercants.montpellier.fr

De plus, l'ouverture le dimanche ne gonfle pas le chiffre d'affaire selon Laura Seguin élue d'opposition au sein du groupe Ensemble pour Sète qui s'appuie sur une étude de la chambre de commerce de Paris.

Madame Hidalgo, maire de Paris, a fait un peu marche arrière par rapport à cette idée d'ouverture le dimanche parce que ça ne s'est pas traduit pas une augmentation mais par un étalement du chiffre d'affaire dans le temps

A Sète, les douze jours d'ouvertures qui ont été voté ne concernent que les commerces alimentaires. Les autres peuvent ouvrir à leur guise car ils sont situés dans une une zone touristique.