Ouverture le dimanche du Cora de Pacé : "inacceptable" selon le président de la Région Bretagne

Loïg Chesnais-Girard n'est pas content et il le fait savoir. Sur sa page facebook, il revient sur l'ouverture les dimanches matin, de 9h00 à 12h30, du Cora de Pacé (Ille-et-Vilaine), effective dès ce dimanche 08 septembre. En effet la direction et les syndicats ont trouvé un accord. La présence des salariés sur le congé dominical se fera sur la base du volontariat, avec une majoration de 50% des heures travaillées .

Une décision "inacceptable" selon le Président de la Région Bretagne. Il estime que la direction s'assoit "sur les accords locaux qui depuis des années sur le pays de Rennes lient maires, patrons de magasin et représentants des salariés". En effet l'accord local, en vigueur depuis 2010 indique qu'il n'y a pas d'ouverturede grandes surfaces alimentaires le dimanche, "on préserve la vitalité de nos centres-villes et bourgs dont les commerces et marchés sont parfois fragiles"rappelle Loïg Chesnais-Girard.

Il précise également qu'il craint que "les ouvertures dominicales s'étendent. Et on viendra ensuite interpeller les élus pour exiger des solutions pour nos centralités, pour garder des villes vivantes, pour compenser les pertes d’emploi dans les petits commerces…" explique-t-il.

Loïg Chesnais-Girard qui demande "aux citoyens, élus locaux, associations et syndicats, de continuer à se mobiliser".