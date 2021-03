Ouverture le dimanche et fraude au chômage partiel : la CGT pointe du doigt les magasins Gifi de la Vienne

Dans la Vienne, la CGT dans un communiqué daté de ce lundi, révèle plusieurs problèmes chez Gifi à Poitiers et Châtellerault. Non seulement l'enseigne ouvrirait le dimanche sans autorisation légale mais en plus elle serait soupçonnée de fraude au chômage partiel. La Direction du travail est saisie.