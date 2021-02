Ouverture ralentie pour les Burger King de Laval et Mayenne

La guerre des fast food aura-t-elle lieu en Mayenne ? Si les dernières sessions de recrutement ont lieu ce mardi 9 février, les clients vont devoir faire preuve de patience : l'ouverture des restaurants Burger King de Laval et de Mayenne ce n'est pas pour tout de suite. Mais devant les grilles et chez le concurrent d'en face, MacDonald's, certains fans de burgers se languissent.

Des avis très disparates

Il y a ceux qui ne peuvent s'empêcher de passer une tête par la fenêtre de leur voiture "pour voir comment avancent les travaux". D'autres, qui se chamaillent avec leurs copains pour savoir qui de MacDonald's ou de Burger King propose les meilleurs produits, le plus gros du débat portant sur les frites. Et puis il y a l'écrasante majorité des mayennais qui eux, attendent de goûter pour juger et se disent que "un peu de diversité ce ne serait pas mal". Si à Mayenne, il n'existe qu'un restaurant siglé de son M jaune, la zone de Grenoux, à Laval, où doit s'établir ce nouveau restaurant rapide, est déjà cerné par un Quick, un KFC et donc, un MacDonald's.

Un sandwich, c'est un sandwich. - Un ouvrier sur le chantier... venu manger un Macdo.

Mais les travaux ont pris du retard à Laval, et en Mayenne le bâtiment n'est pas du tout sorti de terre. Aucune ouverture n'est prévue avant la fin du mois de mai.

Malicieux, quand on sait que sur le trottoir d'en face, on aperçoit le toit du MacDonald's. © Radio France - Marion Bargiacchi