Ouverture repoussée pour le Pasino "sans contact" de la Grande Motte

Avec un établissement à l'arrêt depuis début novembre, le directeur du Pasino de la Grande Motte a imaginé une alternative : créer un Drive. Et Benjamin Abou n'est pas peu fier de son concept. Sur le parking, 17 tentes ont poussé. A l'intérieur, il sera possible d'y garer une voiture avant d'accéder à des machines à jeux privatives.

Mais le concept "inédit" ne devrait pas rencontrer son public début janvier, en dépit d'une grande campagne de communication.

L'ordre des choses était d'avoir l'autorisation de notre tutelle (la police des jeux, ndlr), de la mairie et enfin de la Préfecture pour une possible demande d'ouverture dérogatoire.

Or la préfecture n'a pour l'heure pas donné son feu vert. Benjamin Abou en prend son parti :

En attendant, ce sont 200 000 euros investis dans la location des tentes et leur câblage. Les machines à jeux, provenant quant à elle du casino existant. Malgré ce retard à l'allumage, la priorité était de ne pas louper le coche d'une possible réouverture :

On n'a pas pris trop d'avance, on s'est juste adaptés à des annonces (gouvernementales) en pensant que les casinos allaient rouvrir et qu'on ouvrirait notre drive en même temps.