"Ouvrez vos portes aux artisans" : le cri d'alarme de la Capeb du Territoire de Belfort

Comme dans beaucoup de professionnels, les artisans du bâtiment ont souffert de la période du confinement. Pour relancer l'activité, la Capeb du Territoire de Belfort lance donc une campagne de communication auprès des particuliers et des entreprises afin d'engager des travaux et sauver la filière

"Ouvrez vos portes aux artisans". C'est le cri du cœur de la Capeb du Territoire de Belfort qui vient de lancer une vaste campagne de communication. La Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment invite en effet les particuliers et les entreprises à ouvrir leurs portes aux artisans afin qu'ils terminent les travaux engagés où pour en réaliser de nouveaux.

Des artisans risquent de mettre la clé sous la porte

Francis Voelin est le président de la Capeb du Territoire de Belfort, selon lui, sans une reprise progressive de leur activité, un nombre conséquent d'entreprises artisanales du bâtiment auront "un automne noir", et n'auront pas d'autres choix que de déposer le bilan. "Dans le Territoire de Belfort, on estime qu'entre 25 et 30% d'artisans ne s'en sortiront pas, or, les artisans du bâtiment, qu'ils soient installés en ville ou à la campagne, sont des acteurs essentiels du tissu économique local" insiste le président de la Capeb.

Les mesures de sécurité sanitaire sont respectées

Pour rassurer les ménages ou les entreprises qui souhaitent entreprendre des travaux, et restaurer la confiance, Francis Voelin affirme que les artisans ont été dans l'obligation de changer leur façon de penser, de fonctionner et de travailler sur les chantier. Ainsi, toutes les règles sanitaires comme les gestes barrières ou le port de masques adaptés sont scrupuleusement respectées affirme le président de la Capeb.

Le soutien de l'Etat

Alertée par la situation des artisans du bâtiment, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire, a décidé de se joindre à cette campagne de communication. Dans un courrier, elle tient à rassurer le public, elle affirme que tous les artisans ont été informés et formés aux consignes sanitaires. Il n'y a donc aucune contre-indication à la reprise des travaux conclu la Ministre.