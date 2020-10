Ouvrir pour les vacances de la Toussaint, le pari de ce camping près de Brest

La pluie tombe en continu sur les emplacements déserts. Contrairement aux apparences, le camping Saint-Jean de Plougastel-Daoulas est ouvert : l'établissement situé au bord de l'Elorn joue exceptionnellement les prolongations jusqu'à la Toussaint, alors qu'habituellement il ferme dès la fin septembre pour plus de cinq mois.

"On s'est dit qu'il fallait ouvrir plus longtemps, pour se refaire un peu financièrement", explique la co-gérante Laurence Blavier. Car la crise sanitaire a plombé les comptes : ce camping 4 étoiles réalisant une partie non négligeable de son chiffre d'affaires sur les beaux jours du printemps. "C'est pas forcément l'idée du siècle car la fréquentation est très faible en octobre, mais on fait un essai et on va voir." Son mari Mickaël, espère que les touristes qui avaient prévu "de venir en avant-saison viennent en après-saison. On a même relancé des clients qui ont un avoir..."

Depuis début octobre, le camping tourne à vide : il a hébergé quelques retraités et des travailleurs, une maigre clientèle insuffisante pour payer les charges. Nicolas, qui vit à Caen, est ce jour-là le seul client. "J'ai un lieu de vacances pour moi tout seul, c'est parfait ! Je viens travailler à Brest une fois par trimestre et à chaque fois je reviens ici". Le Normand va d'ailleurs essayer d'y passer une semaine de vacances avec femme et enfants.

25 hébergements disponibles

Malgré la piscine couverte et chauffée, les futurs vacanciers se font discrets. "Il y a pas mal d'appels pour prendre des renseignements mais vu le temps, les gens attendent la dernière minute et on les comprend" constate la gérante. Sur les 40 mobil-homes du camping, une quinzaine seulement ont trouvé preneur sur les deux semaines de vacances scolaires. Les tarifs pratiqués sont équivalents à ceux du mois d'avril. "C'est peut-être pas maintenant qu'on fera fortune au mois d'octobre, mais c'est des gens qui reviendront peut-être l'été ou le printemps prochain" veut croire Laurence Blavier.

Le camping Ar Kleguer à Saint-Pol-de-Léon a fait le même pari. D'après l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air (UBHPA), seuls une minorité d'établissements seront ouverts pendant ces vacances de la Toussaint.