Ouvrir tous les dimanches de janvier ? Les commerçants des Jacobins, au Mans, sont partagés

Au centre commercial des Jacobins, au Mans, on est au moins d'accord sur une chose : ouvrir le premier dimanche des soldes, le 24 janvier. En revanche, l'idée d'ouvrir TOUS les dimanches de janvier, ce que le gouvernement semble sur le point d'autoriser, ne fait pas l'unanimité. "Si on résume, les gros sont pour, c'est-à-dire C&A, la Fnac ou Nature et Découverte. Les petits indépendants sont plutôt contre", glisse une commerçante, hors micro.

"Oui, nous sommes pour, ça pourrait permettre de récupérer un peu les journées perdues en 2020, confirme Jean-Baptiste Fardouet, directeur de Nature et Découvertes. Si on prend l'habitude de le faire, les clients viendront, mais il faut le faire vivre et que la ville toute entière le fasse, pas juste deux ou trois magasins d'un centre commercial. Il faut créer une effervescence."

Déjà un peu déçus de leur mois de décembre, plusieurs commerçants estiment à l'inverse que les clients ne reviendront pas massivement tant que la situation sanitaire restera incertaine. Et que les magasins, surtout le dimanche, resteront vides. Un pari risqué selon Peggy Rouillard, gérante de la boutique indépendant La Chaise longue : "On ne rattrapera pas ce qu'on a perdu en 2020, c'est impossible. Faut aussi que le dimanche, il faut payer les salariés double. Donc si on ouvre pour faire un minimum de recettes, avec plus de dépenses... Je ne sais pas si ça vaut bien le coup."

Une décision dans la semaine ?

Problème : dans un centre commercial comme celui-ci, les quarante boutiques doivent toutes, en théorie, se plier à la décision qui sera prise par le centre commercial. Dans l'hypothèse où l'ouverture serait autorisée, comme cela est d'ores et déjà le cas dans plusieurs départements (Finistère, Côte d'or, Ille-et-Vilaine, Ardèche...), une décision devrait intervenir dans la semaine. "Quoiqu'il en soit, si tous les magasins ouvrent, on ouvrira aussi, explique Shirley Cartier, responsable adjointe chez Nocibé, mais le dimanche, on préférerait rester chez nous et se reposer en famille. Surtout qu'en général, les gens vont plus se balader que faire des achats."

Bref, comme dans la Drôme, l'idée ne convainc pas tout le monde. Alors si le centre des Jacobins venait vraiment à ouvrir ses portes tous les dimanches de janvier, certains commerçants espèrent pouvoir obtenir une dérogation pour rester fermés ou réduire leurs horaires d'ouverture.