Ovationnées au meeting de Mélenchon, les grévistes des Opalines en tête du défilé du 1er mai à Dole

Douze salariées de l’EHPAD des Opalines de Foucherans entament leur cinquième semaine de grève. Elles réclament de meilleures conditions de travail, des embauches et des augmentations. En cette fête du travail, elles seront en tête du cortège du défilé du 1er mai à Dole dans le Jura.

Cela fait un mois presque jour pour jour qu’une partie des salariés de l’EHPAD des Opalines a cessé le travail comme nous vous le racontons depuis le début sur France Bleu. Elles sont douze actuellement (sur 49 salariés au total) a demandé deux embauches, l’augmentation de leurs primes du dimanche et de leurs salaires. Elles dénoncent le manque de temps pour s’occuper des personnes âgées, souvent handicapées.

Leur mobilisation a été saluée notamment par Jean-Luc Mélenchon en visite dans le Jura puis lors de son meeting de Dijon, le 19 avril dernier.

Les aides soignantes et aides médico psychologiques de l'EHPAD de Foucherans ont reçu le soutien de milliers de... https://t.co/Bet9FEoRXh — Voix du Jura (@VoixduJura) April 21, 2017

Comme un symbole, les grévistes des Opalines seront donc en tête du cortège du défilé du 1er mai, défilé qui part à 10h30 de l’hôpital de Dole pour se terminer, justement, devant l’EHPAD de Foucherans.

Solidarité et humour pour poursuivre le combat

Sur la petite table installée devant l’EHPAD, les grévistes ont posé une petite boîte, on peut y lire "solidarité soignants Opalines", là chacun met ce qu’il veut et peut, raconte Anne-Marie, aide médico-psychologique. Nadine, elle, se félicite de la solidarité des habitants qui leur amènent des gâteaux, du café chaud, des pizzas.

Une petite cagnotte de solidarité est installée sur le stand des grévistes explique Anne-Marie Partager le son sur : Copier

La solidarité, les grévistes en ont bien besoin puisqu’elles viennent de recevoir leur paye du mois d’avril, une paye lourdement amputée du fait des jours de grève : environ 350 euros nets.

On a fait des concessions, du coup les activités, les vacances, ce sera niet- Edith, aide médico-psychologique

Chaque jour, depuis le 3 avril, les grévistes viennent de 7h à 18h devant l’EHPAD pour mobiliser l’opinion, régulièrement elles sont saluées par les klaxons de passants solidaires . Elles ne comptent pas reprendre le travail tant qu’elles n’auront pas obtenu gain de cause et précisent qu'elles ne se battent pas que pour elles.

On se bat pour tous les anciens, qui ont été et qui sont encore là, et qui se sont battus pour que l’on ait des acquis sociaux - Marielle, Déléguée du personnel

La direction de son côté accepte de négocier sur l’organisation du travail, elle propose de faire en sorte qu’il y ait une personne de plus le matin, quand il y a un pic d’activité. Mais s’oppose à toute embauche et augmentation de salaire. Les salariées comptent donc désormais interpeller l’ARS (Agence régionale de santé) qui paie en partie leurs salaires et le préfet.

A l’issue de la marche du 1er mai, les grévistes ont prévu de vendre du muguet pour arrondir un peu leurs finances après ce mois de lutte.