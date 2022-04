Inventé dans l'Hérault, l'overboat part à la conquête du littoral

C'est le plus petit, au milieu des catamarans tous plus luxueux les uns que les autres. L'overboat s'est malgré tout taillé sa place au salon multicoque de la Grande Motte (du mercredi 20 au dimanche 24 avril). Ses atouts : un moteur électrique et trois ailerons qui surélèvent l'engin au-dessus du niveau de l'eau.

Voler sur l'eau

Une fois élancé à 30 km/h, cette embarcation à mi-chemin entre un catamaran et un scooter des mers s'élève doucement jusqu'à 50 cm au-dessus du niveau de l'eau. Une prouesse permise par trois foils., des ailerons installés sous la coque.

L'overboat vu hors de l'eau © Radio France - Valentin BERTRAND

De retour d'un tour d'essai, Francis Lécole est séduit : "C'est sympa. Les sensations sont douces. C'est stable, rassurant et à la portée de tout le monde." Le septuagénaire envisage d'en acheter un pour aller de sa maison à son bateau. Soit pour parcourir 5 km.

Cet aspect universel figurait dans le cahier des charges de Neocean, l'entreprise héraultaise à l'origine de cette invention. Selon Cyril Monnot, le responsable des ventes, l'overboat veut démocratiser les sensations de glisse avec foil : "C'est un plaisir qui est très répandu chez les sportifs. Notamment avec le wingfoil ou le surf-foil. Il pour pour cela des aptitudes physiques et une maîtrise du matériel. Là, avec l'overboat _on rend ce plaisir accessible à des personnes de 15 à 85 ans_."

Cyril Monnot, le responsable des ventes © Radio France - Valentin BERTRAND

Une fois sur l'eau le moteur électrique est presque silencieux. Il n'émet de plus aucune particule polluante. Une démarche écologique pour concilier tourisme nautique et préservation des littoraux et fonds marins.

Quant au ressenti, une fois lancé à 30 km/h on a "la même impression que lorsqu'on décolle en avion. D'un coup, il n'y a plus de vibration, on glisse", explique Cyril Monnot. Il poursuit : "La différence avec un bateau c'est qu'avec l'overboat _on ne sent pas les clapots de l'eau jusqu'à 60 cm. C'est exceptionnel_."

Un transport en commun ?

Au-delà de l'aspect loisir, le mini-catamaran pourrait aussi trouver des débouchés comme mode de transport à part entière. "Il a par exemple été proposé à la ville du cap d'Agde de relier de Grau d'Agde et le port par une liaison en overboat. (Comme un système de vélo de ville qu'on prend et dépose à des bornes, ndlr)" Ce service est encore à l'état de projet, sans date de mise en service.

Une production qui double

A l'image de son bolide, l'entreprise héraultaise est en revanche en pleine ascension du côté des stations balnéaires. Un loueur de Carnon proposera pour la deuxième année six overboats à la location.

Chez les particuliers aussi la demande est là. En un an de commercialisation, une cinquantaine d'exemplaires ont été vendus. Ce devrait être deux fois plus au cours de l'année qui vient. Neocean prévoit pour cela d'embaucher 5 personnes supplémentaires dans son chantier naval de Sète. Elle compte pour l'heure une quinzaine de salariés.

Reste une question : "Combien ça coûte ce joujou ?", demande Francis Lécole. Réponse : 35.000 euros le monoplace, 42.000 euros le biplace.

Le reportage de Valentin BERTRAND Copier

Cyril Monnot, le responsable des ventes de l'overboat Copier