Pacotte & Mignotte à Dijon : 67 personnes licenciées sur 160

Près de la moitié des salariés de l'entreprise Pacotte & Mignotte ont été licenciés ce lundi 8 avril 2019. Depuis ce matin la direction de l'entreprise, placée en redressement judiciaire, reçoit tour à tour ses 160 salariés. 67 d'entre eux ont appris qu'ils ne faisaient plus partie de la société.

Depuis 8h30 ce matin, ils attendent. Ils attendent de savoir s'ils font partie des 67 salariés licenciés. Près de la moitié des collaborateurs de l'entreprise Pacotte & Mignotte vont rentrer chez eux, sans travail, ce soir. Au delà de ces licenciements, la direction a enregistré vingt départs volontaires. Il n'y a plus personne dans les ateliers PVC, volets roulants et aluminium.

C'est le résultat de plusieurs mois d'un redressement judiciaire inattendu (L'entreprise est en redressement judiciaire depuis décembre 2018). Pacotte & Mignotte qui est spécialisée dans la construction et l'assemblage de fenêtres et volets sur mesure, n'a plus les moyens de continuer son activité, il faut "dégraisser les effectifs".

je suis triste de quitter des collègues que je côtoie depuis plus de vingt ans. Emmanuel De Oliveira

Emmanuel de Oliveira fait partie des 67 personnes licenciées © Radio France - Sophie Allemand

Certains "ex-salariés" ont accueilli cette nouvelle avec fatalité, pour d'autres, les nerfs ont craqué, les larmes ont coulé. Emmanuel De Oliveira, travaillait dans l'atelier, lui, avait anticipé ce licenciement, il se projette dans une formation mais conserve un sentiment amer : "Une page se tourne, je suis triste de quitter des collègues que je côtoie depuis plus de vingt ans".

