Pain, oeufs, pizzas : les distributeurs se multiplient en Meurthe-et-Moselle

Sur un parking de supermarché, dans les ruelles d'un petit village : les distributeurs de nourriture sont de plus en plus nombreux en Meurthe-et-Moselle. Et en plein pont du 15 août, ils sont pris d'assaut.

Difficile au creux de l'été de trouver une baguette, une brique de lait au coin de la rue. En Meurthe-et-Moselle notamment, la plupart des commerçants ont fermé boutique pour le pont du 15 août. Il faut souvent parcourir plusieurs kilomètres pour tomber sur une boulangerie ou une supérette ouverte. Sauf si l'on a la chance d'avoir à proximité un distributeur : ces machines qui vendent de la nourriture fraîche en libre-service sont de plus en plus nombreuses dans les villes comme dans les zones rurales .

Proximité et qualité

A Villey-Saint-Etienne, village d'un millier d'habitants au Nord de Toul, un distributeur d'oeufs a été installé il y a près d'une dizaine d'années. "Quand on a des invités à l'improviste, hop ! on fait une omelette" se réjouit Régine. "Cela évite de prendre la voiture et de parcourir plusieurs kilomètres" se félicite Manon qui repart avec sa boîte de six oeufs dans la main. Et machine ne veut pas dire produits de moindre qualité : "on connaît l'éleveur, c'est quelqu'un du village donc on a confiance" assure Stéphane.

Alain Leloup, lui, a installé son distributeur de pizzas sur un parking de Nancy il y a un an. "C'est vrai que le pic c'est les mois de juillet et surtout août" explique ce restaurateur. "Les gens rentrent de vacances, tout est fermé, alors on gagne des clients". Alain Leloup compte même ouvrir très rapidement d'autres distributeurs de pizzas dans l'agglomération de Nancy. Car, dit-il, l'activité est "rentable" même s'il ne veut pas donner de chiffres.