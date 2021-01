Palmarès Women Equity des femmes dirigeantes de PME : 20 lauréates sont en Ile-de-France

France Bleu est le partenaire de Women Equity pour son palmarès des 50 femmes dirigeantes d'entreprises de taille moyenne(PME) et de taille intermédiaire (ETI) qui ont été particulièrement perforantes ces dernières années en France.

Pour faire ce palmarès, 25.415 entreprises dirigées par des femmes, avec un chiffre d’affaires compris entre 4 et 150 millions d'euros sur l’une des trois années (2016 – 2019), ont été analysées.

Près de 90% des entreprises classées au Top 50 sont dans le secteur de l'industrie, du service aux entreprises, de la distribution spécialisée et du BTP.

L'âge moyen des dirigeantes lauréates du Palmarès Women Equity 2020 est de 47,8 ans Près de 84% d'entre-elles ont un niveau d'étude bac+5 et plus.

Vingt femmes ont été retenues en Ile-de-France pour ce Top 50

En Ile-de-France, 20 dirigeantes sont dans le Palmarès Women Equity-France Bleu -

Coups de projecteur sur cinq entreprises franciliennes du palmarès

La société d'édition AC Media, premier groupe d’édition français indépendant spécialisé dans le Manga

Cette société d'édition a été créée en 2003 à Paris par Cécile Pournin qui est aujourd'hui co-gérante. Cette jeune femme a une maîtrise en langue japonaise, un DESS de traduction en littérature anglaise et elle a débuté sa carrière comme enseignante aux Etats-Unis.

Cécile Pournin, dirigeante d'ACMédia - Women Equity

Avec son associé, Cécile Pournin s'appuie sur sa parfaite connaissance du Japon où elle a séjourné, pour lancer d'abord le label Ki-oon, tête de pont du groupe dédiée au Manga à destination des adolescents et jeunes adultes. S'y ajoutent Lumen, éditeur de romans de littérature jeunesse sur le segment aventure et fantastique en 2014 et Mana Books, label de pop culture en 2017.

Les deux associés comprennent très rapidement l’importance du lien direct avec les lecteurs et celui d’un marketing sur fond de blog et webzine jeunesse. Le groupe s’impose comme une nouvelle référence du métier. Il a été primé éditeur de l’année aux 1ers trophées de Livres Hebdo. AC Média emploie 20 salariés et a un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros en 2019. Sa croissance moyenne est de 31% entre 2016 et 2019.

AC Média - Women Equity

La société Phasics fabrique des instruments optiques

Cette société dirigée par Marie-Begoña Lebrun a été créée en 2003 à Soisy-sur- Seine (Essonne).

Diplômée en physique de l’université Pierre et Marie Curie et titulaire d’un DESS en management, Marie-Begoña Lebrun travaille durant15 ans au sein de PME innovantes dans le domaine du laser et de l’instrumentation scientifique où elle exerce des fonctions de technico-commerciale et de business development avant de prendre les responsabilités du SAV de Thales Laser puis de créer sa propre entreprise.

Marie-Begoña Lebrun dirigeante de Phasics - Women Equity

Phasics et la qualité de ses composants optiques intéressent les nouvelles industries de la Silicon Valley, avec de nouveaux débouchés tels que les satellites de communication nouvelle génération et les ADAS (voiture autonome).

Elle emploie une trentaine de collaborateurs, ingénieurs et docteurs. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2019. Sa croissance est de 21 % ces trois dernières années.

Phasics - Women Equity

La société Enerlis est un opérateur global de la transition énergétique et écologique

Aurélie Gaudillère est la présidente de cette société créée en 2013 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Elle arrive dans le Green IT par une première entreprise de distribution informatique co-dirigée avec son mari où elle s’intéresse notamment à la réutilisation de la chaleur fatale produite par les data centers.

Aurélie Gaudillère, présidente d'Enerlis - Women Equity

Enerlis est aujourd’hui un opérateur global de la transition énergétique qui traite principalement les problématiques liées au bâti pour le compte de collectivités, bailleurs, copropriétés. La société est structurée en pôles d’experts : bureaux d’études, exploitation, maintenance et ingénierie financière.

Sa croissance l’a fait passer de cinq personnes en 2013 à 90 employés en 2020. Elle applique une politique soutenue de recrutement grâce au développement de ses filiales Loris Enr, Esope, Nextep et Régisolaire. Enerlis dépasse les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Enerlis - Women Equity

La société iDealwine est une plateforme digitale d’achat et de revente de grands vins

La société iDealwine, située à Colombes (Hauts-de-Seine), a fêté ses 20 ans en 2020. Elle emploie 43 personnes. Elle est dirigée par Angélique de Lencquesaing. Cette diplômée de Sciences Politiques débute sa carrière à la Bourse de Paris en communication financière où elle y rencontre ses futurs associés.

Angélique de Lencquesaing, dirigeante de iDealwine - Women Equity

La plateforme iDealwine est dédiée à l’achat de vin, la revente de cave et la cotation de grands crus. Elle rassemble une communauté de 600.000 amateurs dans 120 pays.

C'est la première maison d’enchères de vin en Europe. Leader au niveau mondial pour les enchères online de vin, elle propose une sélection complémentaire de vins disponibles en achat direct, acquis auprès d’un réseau de près de 700 domaines et des millésimes anciens issus de rachats de caves de particuliers.

Cette dernière activité a connu une expansion en 2020, à cause du Covid-19. Le site présente des bouteilles de moins de 10 euros à plus de 30.000 euros pièce. Sa croissance est impressionnante et elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros en 2020.

iDealwine - Women Equity

Silamir, société de conseil en transformation digitale et organisationnelle

Silamir est dirigée par Juliette Soria et Muriel Figer qui se lancent en 2011 à Paris. Diplômée de Sciences Po Paris, Juliette Soria débute sa carrière comme consultante pour des cabinets d’audit et de conseil. Elle y rencontre sa future associée, Muriel Figer, diplômée d’HEC Paris et qui est aussi consultante.

Juliette Soria et Muriel Figer dirigeantes de Silamir - Women Equity

Les clients de Silamir vont de la start-up au grand groupe, dans tous les secteurs. L'entreprise rassemble 300 collaborateurs, avec des bureaux à Paris, Rennes et à l’international, notamment au Maroc.

Fort de son succès, Silamir réalise une deuxième acquisition en 2019 avec Digital and You, société de conseil en transformation digitale. Elle triple de taille en 2019 et passe la barre des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Silamir - Women Equity

Les lauréates ont été choisies pour leurs performances économiques et pour leur comportement en ces temps de crise sanitaire

Les 50 entreprises qui ont été retenues réalisent un chiffre d’affaires moyen de 31,5 millions d'euros, une croissance de 30 % sur 2019 et de 29 sur les trois derniers exercices. Elles sont présentes à l’international pour 59 % d’entre elles et sont responsables de près de 6300 emplois.

Au-delà des chiffres 2019, leur comportement en 2020 ainsi que la façon dont elles ont agi en cette période de crise sanitaire sont également scrutés de près et les plus remarquables ont été retenues.

Deux lauréates sur trois du palmarès Women Equity sont encore en croissance en 2020. Elles améliorent leur marge de près d’un point et font croître leur effectif de 10 % en moyenne sur 2020. Avec une sur-contribution de la part des dirigeantes qui ont créé leur entreprise : elles sont responsables de plus de 56 % des emplois du Palmarès en 2019 et de 70 % de ceux créés en 2020.