Palombe bleue : le train de nuit ne circulera pas jusqu'à Hendaye toute l'année

C'était la grande nouvelles pour les amoureux de la Palombe Bleue à la rentrée 2020. Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari annonçait le retour de deux lignes de nuit: celle entre Paris et Nice, ainsi que celle entre Paris, Tarbes et Hendaye. Or aujourd'hui, il semblerait que l'on soit sur un scénario un peu différent, la ligne jusqu'au Pays basque ne pourrait être active qu'en saison estivale.

Annoncé à plusieurs reprises

Sur les réseaux sociaux, le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari l'a annoncé a plusieurs reprises, avec un calendrier clair. Officiellement, la ligne Paris-Tarbes-Hendaye, communément appelée la Palombe Bleue doit faire son retour en 2022. Un calendrier et un retour confirmé devant le sénat en novembre lors de la présentation du plan France Relance. Le plan de relance de 100 milliards d'euros du gouvernement prévoyait 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire, dont 100 millions rien que pour financer le retour de ces deux lignes de nuit.

Or désormais au ministère, on nous confirme la ligne Paris - Tarbes, en revanche la liaison jusqu'à Hendaye elle, est au stade de l'étude. Et dans l'hypothèse qu'elle soit finalement validée, elle ne serait rouverte qu'en saison estivale, et pas le reste de l'année.

Pas de saisonnalité, ni d'étude annoncés au Sénat

Deux aspects qui n'ont jamais été abordé lors des prises de paroles du ministre, ni même au Sénat, lors de la présentation du plan France Relance. Le sénateur des Pyrénées Atlantiques Max Brisson se souvient d'ailleurs qu'à "aucun moment, ni la saisonnalité, ni le fait qu'elle soit à l'étude n'aient été présentés" devant la représentation nationale.

La Palombe Bleue avait été arrêté en juillet 2017, à l'époque elle transportait selon des chiffres de la CGT entre 350 et 380 passagers par voyage.